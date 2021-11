Szpitale w Anglii powoli pękają w szwach. A do zimy jeszcze daleko

Fot. Getty

Dyrektorzy poszczególnych oddziałów NHS alarmują, że szpitale w Anglii już pękają w szwach i mają obłożenie na poziomie obserwowanym w szczycie zachorowań w sezonie zimowym. A wyczerpany już personel medyczny czeka jeszcze zmierzenie się z rosnącą liczbą chorych na Covid-19.

Dyrektorzy NHS obawiają się, że w nadchodzących miesiącach znów dojdzie do przeciążenia służby zdrowia. Obawy nie są płonne, ponieważ już teraz szpitale mają obłożenie na poziomie charakterystycznym dla szczytów zachorowań w okresie zimowym. A... do zimy jeszcze przecież daleko. Dyrektor naczelny NHS Providers, który reprezentuje 240 trusty NHS w Anglii, powiedział, że sytuacja jest bezprecedensowa i „bardzo niepokojąca”, ponieważ personel szpitali już jest wyczerpany, a musi on jeszcze przygotować się na większą liczbę chorych na Covid-19 i chorych z innymi infekcjami dróg oddechowych, zwłaszcza z grypą. - To, co jest bardzo, bardzo uderzające w rozmowach z dyrektorami naszych trustów, to to, jak zaniepokojeni są w tym momencie ci najbardziej doświadczeni z nich. Oni nam mówią, że nigdy jeszcze się tak nie martwili – zaznaczył Chris Hopson na antenie Times Radio.