Awaryjne lądowanie samolotu: Pasażer symulował, że zapadł w śpiączkę cukrzycową. Dlaczego?

Jak do tego doszło? Co dokładnie się stało?

Do zupełnie niecodziennej sytuacji doszło na pokładzie samolotu lecącego z Casablanki do Istambułu. Jeden z pasażerów udał, że zapadł w śpiączkę cukrzycową i zmusił tym samym pilotów do awaryjnego lądowania na hiszpańskiej Majorce. Po dotarciu do szpitala, mężczyzna wystąpił o przyznanie azylu, a z samolotu uciekło jeszcze ponad 20 Marokańczyków.

To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii, żeby imigranci uciekli z samolotu po jego awaryjnym lądowaniu z uwagi na stan zdrowia jednego z pasażerów. Tak się jednak stało, a wszystko to wygląda na zorganizowaną, dokładnie przygotowaną akcję. Z pierwszych doniesień medialnych wynika, że jeden z pasażerów lecących z Casablanki do Istambułu liniami Air Arabia udał, że źle się poczuł i „wpadł” w śpiączkę cukrzycową. Piloci szybko zdecydowali o awaryjnym lądowaniu na znajdującej się w pobliżu wyspie Majorka, gdzie pasażer został zabrany do szpitala. Tam jednak, jak się okazało, pasażer nagle odżył, przyznał medykom, że wszystko symulował, po czym wystąpił z wnioskiem o azyl w Hiszpanii. Natomiast niedługo po zabraniu „chorego” pasażera do szpitala Son Llatzer, z pokładu wydostało się ponad 20 Marokańczyków, którzy opuścili lotnisko i rozpierzchli się po wyspie.

Zakłócenia na lotnisku na Majorce

Incydent związany z awaryjnym lądowaniem samolotu Air Arabic i ucieczka z maszyny ponad 20 Marokańczyków, zakłóciły funkcjonowanie lotniska w Palmie, na Majorce. Dziś rano władze lotniska przekierowały 13 samolotów, które miały lądować w Palmie – pięć do Barcelony, cztery na Ibizę, dwa na Minorkę, jeden do Madrytu Barajas i jeden do Walencji. Z kolei ok. 40 lotów przychodzących i wychodzących, w tym kilka lotów międzynarodowych, zostało opóźnionych. 25-letnia Margot z Londynu poskarżyła się na łamach „Daily Mail”: „Jestem w samolocie i utknęłam na pasie startowym na dwie godziny, gdy lotnisko zostało zablokowane. Tuż przed naszym startem ogłoszono, że samolot lecący z Maroka do Turcji wylądował awaryjnie z powodu ataku cukrzycowego jednego z pasażerów. Gdy samolot wylądował, 24 osoby przepchnęły się obok lekarzy i ochrony, i uciekły z samolotu. Policja próbuje ich teraz znaleźć”.