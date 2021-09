Szkoci apelują do rządu w Londynie o złagodzenie polityki imigracyjnej! Obecne rozwiązania „nie spełniają” potrzeb Szkocji

Fot. Getty

Szkoccy ministrowie apelują do rządu w Londynie o złagodzenie zasad polityki imigracyjnej. Szkoci argumentują, że zgoda Downing Street na wydanie 10 000 tymczasowych wiz dla pracowników z UE nie pomoże w walce z chronicznym ostatnio niedoborem siły roboczej na Wyspach.

Rząd Borisa Johnsona zgodził się niedawno na przyznanie ponad 10 000 tymczasowych wiz dla pracowników z UE, w celu podjęcia pracy w okresie trzech miesięcy przed Świętami Bożego Narodzenia. Wizy mają zostać przyznane 5000 kierowców ciężarówek, a także 5500 pracowników branży drobiarskiej. Jednak według Angusa Robertsona - ministra ds. spraw zagranicznych Szkocji, 10 000 wiz pracowniczych wydanych na zaledwie trzy miesiące nie wystarczy, aby sprostać zapotrzebowaniom lokalnych firm na siłę roboczą. Problem braku rąk do pracy na Wyspach staje się bowiem chroniczny, a szkocki minister nie podziela zdania ministra transportu UK Granta Shappsa, że restrykcyjna polityka imigracyjna ma pomóc wielu sektorom brytyjskiej gospodarki „stanąć wreszcie na własnych nogach”. - Obecny system imigracyjny nie odpowiada potrzebom Szkocji. W tej chwili nie spełnia potrzeb sektorów w całej Wielkiej Brytanii – zaznaczył Robertson.

Zmiany w polityce imigracyjnej UK są konieczne?

Szkoccy ministrowie domagają się dokonania przeglądu listy zawodów deficytowych w UK, a także żądają, by Downing Street przyznał im w tej sprawie także prawo głosu. Dodatkowo Szkoci apelują do rządu o zmniejszenie kosztów uzyskania wiz, ponieważ są one zbyt wysokie i mogą zniechęcić potencjalnych kandydatów do pracy w UK. W podobnym tonie, co minister Robertson, wypowiada się także James Withers – dyrektor zarządzający organizacji przemysłowej Scotland Food & Drink, która oskarża rząd o „dbanie bardziej o przychylne nagłówki w prasie, niż o realne naprawianie rzeczywistego problemu”. - Od tygodni domagamy się przyznania wiz awaryjnych, aby uniknąć załamania się niektórych łańcuchów dostaw żywności. Poważnie wątpię, czy 10 000 wiz wydanych na okres trzech miesięcy ograniczy ten problem. Może to trochę pomóc w sytuacji kierowców, ale nie rozwiąże chronicznego niedoboru siły roboczej w produkcji żywności – zaznaczył Withers.