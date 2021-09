Zakaz zabierania napiwków pracownikom gastronomii - rząd UK pracuje nad nowymi przepisami

Fot: Pxhere

Koniec z zabieraniem napiwków przez właścicieli brytyjskich restauracji i innych lokali serwujących jedzenie i napoje - brytyjski rząd w pięć lat po pojawieniu się projektu nowych regulacji przyjął nowe przepisy w tym względzie.

Nowe prawo ma działać na korzyść około 2 milionów kelnerów i innych pracowników sektora gastronomicznego w Wielkiej Brytanii. Przeprowadzone na zlecenie rządu UK badania wykazały, że wiele firm z tego sektora "przejmuje" napiwki, które zostały przekazane kelnerom, barmanom oraz pracowników kuchni. Kwota będąca uznaniową opłatą za usługę dodawaną do rachunków klientów jest zatrzymywana w części lub całości i nie jest przekazywana pracownikom. Jak jest wykorzystywana? W niektórych przypadkach zatrzymywana jest przez menadżerów, a w innych staje się częścią dochodów danego lokalu.

Koniec z odbieraniem napiwków

Zmiana przepisów w tym zakresie stała się naprawdę pilna po tym, jak pandemia spowodowała przejście w znacznej części na płatności bezgotówkowe. 80% wszystkich napiwków w Wielkiej Brytanii przekazywana jest elektronicznie, co ułatwia "przechwytywanie" tych środków przez właścicieli lokalów czy menadżerów. Napiwki gotówkowe są już chronione prawem.

"Niestety, niektóre firmy decydują się na odbieranie pieniędzy swoim ciężko pracującym pracownikom, którzy otrzymują napiwki w ramach uznania za ich dobrą obsługę" - komentował dla "Guardiana" Paul Scully, minister ds. rynków pracy. "Nasze plany sprawią, że będzie to nielegalne. Napiwki trafią do tych, którzy na to zapracowali. Zapewni to wsparcie pracownikom pubów, kawiarni i restauracji w całym kraju. Jednocześnie ich klienci mogą być pewni, że ich pieniądze trafiają do tych, którzy na to zasłużyli".

Brytyjski rząd wprowadza nowe przepisy korzystne dla pracowników gastronomii

Zgodnie z nowym prawem pracodawcy nie będą mogli przechwytywać napiwków i opłat za usługi przekazanych pracownikom restauracji. Osoby łamiące przepisy mogą zostać ukarane grzywną i zmuszone do wypłaty odszkodowań dla pracowników. Jednak wszelkie działania prawne będą uzależnione od wniesienia przez pracowników danej sprawy do sądu pracy.

Rząd UK zobowiązał się do podjęcia działań w celu ochrony napiwków dla pracowników sektora hospitality jeszcze w 2016 roku. Po przeciągających się konsultacjach zobowiązał się do wprowadzenia ustawodawstwa w 2018 roku. Dopiero teraz, w 2021 roku ustawa regulująca te kwestie ma teraz zostać przedłożona parlamentowi, w ramach szerszego projektu ustawy o zatrudnieniu.