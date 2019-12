Mamy tylko dwa tygodnie na uratowanie Kacperka! Potrzebny jest jeden lek i wasza olbrzymia pomoc

Od 24 czerwca do 24 grudnia 2019 roku trwa zbiórka pieniędzy na lek dla małego Kacperka, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni typu I. Czas gra tutaj ogromną rolę, nie tylko ze względu na zakończenie zbiórki, ale także na postępującą chorobę dziecka...

Uratowanie życia małego Kacperka jest ciągle możliwe, jednak potrzebna jest do tego terapia jednym z najdroższych leków na świecie. Do niedawna jeszcze dzieci, u których wykryto rdzeniowy zanik mięśni typu I, nie miały szansy na leczenie. Teraz jest jednak dla nich nadzieja, że będą mogły rosnąć, chodzić i bawić się jak inne dzieci.

Nadzieję tę mają także rodzice Kacperka, którzy nadal wierzą w to, że uda się zebrać wymaganą sumę na leczenie ich synka. A suma ta jest olbrzymia i aż 2,1 miliona dolarów. Tyle właśnie kosztuje innowacyjna terapia w Stanach Zjednoczonych, która polega na „zmodyfikowanym” wirusie dostarczającym do organizmu chorego prawidłową kopię brakującego genu.

"Kwota jest ogromna, być może jest to w tej chwili największa zbiórka w Polsce, ale cel jest też największy – życie i zdrowie naszego synka. Wierzymy, że leczenie zapoczątkuje przełom w walce z tą śmiertelną chorobą, że po Kacperku wygrają kolejne dzieci, że SMA typu 1 nie będzie już wyrokiem śmierci, rozłożonej w czasie. Żaden rodzic nie zasługuje na to, by patrzeć na cierpienie i umieranie swojego dziecka. Życie ze świadomością, że jeden gen odbiera Twojemu dziecku normalne życie, że nie można mu pomóc, jest przerażające" - piszą rodzice.

Dzięki inspiracji jednej z pracownic do zbiórki dołączyła także firma z Wielkiej Brytanii, Admiral Tax, która postanowiła zachęcić także innych do tego, aby pomóc Kacperkowi. Do jej prośby dołączamy także my, gdyż czasu jest niewiele, a Wasza pomoc może sprawić, że mały chłopiec zacznie siadać, chodzić, bawić się jak inne dzieci i przede wszystkim uniknie cierpienia, na które skazuje rdzeniowy zanik mięśni typu I.

