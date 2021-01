Najpiękniejsza wioska w Anglii. Idealne miejsce na weekendowy wypad w UK [WIDEO]

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Która angielska wioska uchodzi za najpiękniejszą? Gdzie najlepiej wybrać się na weekendowy wypad, mając pewność, że będzie co zobaczyć? Obejrzyj krótki wideo-przewodnik!

W Wielkiej Brytanii pięknych miejsc jest wiele - ale często te najbardziej popularne cele turystyczne są pełne ludzi lub odwiedzone przez nas już dziesiątki razy. Dokąd więc wybrać się na oryginalny i udany weekendowy wypad?

Najpiękniejsza wioska w Anglii

Jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Anglii jest wioska Bibury w Costwolds. Ta malutka mieścina kryje w sobie kwintesencję starej angielskiej wioski, z przepiękną architekturą i malowniczymi parkami. W Bibury jest gdzie spacerować, podziwiając nie tylko miejscowe tradycyjnie angielskie budownictwo, ale także przyrodę. Parki, liczba oczka wodne do hodowli ryb, a także piękne wzgórza - to wszystko zobaczymy w najpiękniejszej wiosce w Anglii. Bibury jest miejscowością położoną w hrabstwie Gloucestershire w dystrykcie Costwolds we zachodniej Anglii. Ta urokliwa wioseczka jest oddalona o 31 km na wschód od miasta Gloucester i o 121 km na zachód od Londynu.

Oprócz miejsc idealnych na weekendowy spacer, w Bibury jest też hotel, który w normalnym (nie-pandemicznym) czasie gości turystów i podaje posiłki. W pobliżu znajdziemy też sklepy - zarówno z pamiątkami, jak i spożywcze, oferujące wiele miejscowych produktów, w tym świeże ryby.

Aby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda najpiękniejsza wioska w Anglii, można przed decyzją o podróży obejrzeć poniższy przewodnik zamieszczony na YouTube na kanale Przeludna Wyspa.

Najpiękniejsza wioska w Anglii. ZOBACZ PRZEWODNIK WIDEO:

Autor filmiku w opisie pod nagraniem, tak prezentuje swoje wrażenia z podróży do Bibury: „Perła Cotswolds, regionu w Anglii, który pełen jest bajkowych wiosek i malowniczych wzgórz. Bibury przez wielu uważana jest za najpiękniejszą wioskę Anglii. Jest tutaj mnóstwo historycznych budynków, które stwarzają niesamowity klimat, jeżeli chcecie poczuć kulture Angli i jej prowincjonalna tradycje, to Bibury jest miejscem, które musicie koniecznie odwiedzić. Jeżeli zastanawiacie się co w Anglii warto zobaczyć i chcialibyście poznać Wielką Brytanię od jej najpiękniejszej strony Bibury będzie świetnym pomysłem, który powinien znaleźć się na waszej liście miejsc, które chcecie odwiedzić”.