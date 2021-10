Szczury w koszyku z croissantami w supermarkecie Sainsbury’s w Londynie [wideo]

Zobaczcie koniecznie to nagranie.

W sieci pojawiło się nagranie zrobione przez jednego z klientów Sainsbury’s ukazujące dwa szczury zajadające świeże wypieki w supermarkecie. Do zdarzenia doszło w sklepie sieci przy Essex Road w Islington, w północnym Londynie.

Powszechnie wiadomo, że supermarkety i restauracje są idealnym miejscem dla rozwoju myszy i szczurów. Poprzegryzane opakowania z ciastkami, czipsami i innymi rarytasami świadczą o ich obecności w sklepach, jednak rzadko możemy zobaczyć same sprytne gryzonie. Jeden z klientów Sainsbury’s miał jednak to... „szczęście”.

Szczury w supermarkecie Sainsbury’s

Zaskoczony mężczyzna nagrał moment, w którym dwa gryzonie raczyły się chrupiącymi croissantami w otwartym koszyku z pieczywem w supermarkecie. Gdy tylko go zauważyły, uciekły. Brytyjczyk jednak umieścił nagranie w sieci, co wywołało natychmiastową burzę i doczekało się równie szybkiej reakcji ze strony kierownictwa sklepu. Sainsbury’s poinformowało w trybie pilnym, że podjęło „natychmiastowe działania”, aby posprzątać sklep i wezwało ekipę od zwalczania szkodników.

Oświadczenie Sainsbury’s

Sainsbury’s podało w oświadczeniu: „Bezpieczeństwo i higiena jest jedną z najważniejszych dla nas rzeczy i bardzo przepraszamy za to, co się stało. Podejmujemy natychmiastowe działania w celu wysprzątania naszego sklepu przy Essex Road i wezwaliśmy także ekipę od zwalczania szkodników. Przepraszamy naszych klientów, którzy mogą być pewni, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby problem został jak najszybciej rozwiązany”.