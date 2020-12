Szczepionka Pfizer nie powinna być podawana osobom ze skłonnością do alergii, ostrzega NHS

Szczepionka Pfizer nie powinna być podawana osobom ze skłonnością do alergii.

We wtorek po szczepieniu na koronawirusa nową szczepionką Pfizer-BioNTech dwóch pracowników NHS miało reakcje alergiczne. W związku z tym brytyjska służba zdrowia ostrzegła, że szczepionka Pfizer nie powinna być podawana osobom, mającym skłonności do alergii oraz tym, które w ciągu swojego życia miały jakiekolwiek poważniejsze reakcje alergiczne.

We wtorek dwóch pracowników NHS miało reakcję alergiczną po szczepieniu przeciw COVID-19. Obie osoby otrzymały stosowną pomoc medyczną i obecnie czują się dobrze. Jednak w związku z tą sytuacją Medicines and Healthcare products Regulatory Agency poinformowała, że przeciwwskazanie do szczepienia na koronawirusa nową szczepionką Pfizer-BioNTech dotyczy osób, które kiedykolwiek miały reakcje alergiczne na leki, żywność lub szczepionki.

Ostrzeżenie dla alergików od NHS

Zaszczepieni pracownicy NHS mieli dość lekką reakcję alergiczną. Reakcja o tym natężeniu obejmuje zwykle wysypkę skórną, duszności, a czasem także spadek ciśnienia krwi. Jednak nie jest wykluczone, że u innych pacjentów reakcje będą silniejsze. Obie osoby już wcześniej cierpiały na poważne alergie i noszą przy sobie ampułkę z adrenaliną.

Cytowany przez BBC profesor Stephen Powis, dyrektor medyczny NHS w Anglii, powiedział: "Tak to jest w przypadku nowych szczepionek, MHRA prewencyjnie doradza, żeby osoby ze znaczącą historią reakcji alergicznych nie przyjmowały tej szczepionki".

Reakcje alergiczne na szczepionki należą do rzadkości i zdarzają się także w przypadku innych znanych już szczepionek, np. przeciw grypie. Warto jednak mieć na uwadze ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, podejmując decyzję dotyczącą szczepienia na koronawirusa.