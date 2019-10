System imigracyjny w UK „sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi”. Home Office deportuje młodą lekarkę, która pracuje w NHS i mieszka w UK 18 lat

W aplikacji o wizę zrobiła jednak drobny błąd i Home Office dało jej 14 dni na opuszczenie UK, nie zważając na to, że pomyłka we wniosku wizowym była naprawdę błaha.

Młoda lekarka, pracująca w brytyjskim NHS, otrzymała od Home Office ultimatum, dające jej 14 dnia na opuszczenie Wielkiej Brytanii, jeśli nie chce zostać zatrzymana przez brytyjskie służby i wydalona z UK. Decyzja Home Office wydaje się o tyle zaskakująca, że kobieta większość życia spędziła na Wyspach i obecnie pracuje w brytyjskiej służbie zdrowia, która w obliczu Brexitu nie może narzekać na nadmiar pracowników. Organizacje społeczne ostrzegają, że brytyjski system imigracyjny „sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi”.

Lekarka z NHS, która mieszkała przez większość życia w Wielkiej Brytanii, ma zostać deportowana i zwolniona z pracy jako lekarz rodzinny z powodu niewielkiego błędu, jaki popełniła składając aplikację o nową wizę pracowniczą. Dr Mu-Chun Chiang powiedziała brytyjskim dziennikarzom, że decyzja Home Office bardzo ją „zszokowała i zdruzgotała”: - „Wydaje się, że bardzo chcą się mnie pozbyć. Gdy ktoś cię wyrzuca, to jest dość nieprzyjemne uczucie. Chcę zostać i praktykować jako GP. Bardzo podoba mi się praca lekarza i NHS”.

Jak podaje „The Guardian”, negatywna decyzja Home Office została podjęta ze względu na drobny błąd, który młoda lekarka popełniła w dokumentacji aplikacyjnej. Osoby ubiegające się o wizę drugiego poziomu muszą być w stanie udowodnić, że miały na swoim bankowym koncie co najmniej £945 przez 90 kolejnych dni - licząc do jednego miesiąca przed złożeniem wniosku.

Dr Chiang miała wystarczającą ilość pieniędzy na swoim koncie oszczędnościowym, jednak złożyła oświadczenie dotyczące jej drugiego konta, którego saldo w ciągu wyznaczonego 90-dniowego okresu spadło poniżej 945 funtów.

Gdy lekarka próbowała wyjaśnić swoją pomyłkę i złożyła drugie oświadczenie, dotyczące konta oszczędnościowego, Home Office początkowo odmówiło rozpatrzenia nowych dowodów, ponieważ kobieta nie uwzględniła ich w swoim pierwotnym wniosku.

27-letnia Mu-Chun Chiang urodziła się w Tajwanie, jednak w Wielkiej Brytanii łącznie mieszkała przez 18 lat. Tu też zdobyła medyczne wykształcenie i rozpoczęła pracę jako lekarz-stażysta w szpitalu NHS w Liverpoolu. Home Office nie zważając jednak na błahą pomyłkę, a także na historię życia i wykształcenia kobiety, dało jej 14 dni na opuszczenie Wielkiej Brytanii - pod groźną deportacji.

Nad młodą lekarką, której całe dorosłe życie i przyjaciele znajdują się na Wyspach, zawisło widmo wydalenia z kraju, który nazywa swoim domem.

Decyzja Home Office wydaje się tym bardziej zaskakująca, że Health Education England, agencja szkolenia medycznego brytyjskiego NHS, zasponsorowała dr Chiang 3-letnie szkolenie, aby mogła zostać samodzielnym lekarzem rodzinnym. Home Office odmówiło przyznania kobiecie wizy na okres tego szkolenia, finansowanego przez państwową brytyjską instytucję… Dodatkowo, jak podaje „The London Economic”, dr Chiang otrzymała 1 października informację od swojego pracodawcy, że prawdopodobnie nie dostanie pełnej wypłaty za przepracowane dotąd dni, ponieważ list z Home Office jest datowany na 19 września.

Zrozpaczona młoda lekarka postanowiła zawalczyć o swoje praca zakładając stronę z petycją w swojej sprawie. Petycję można podpisać w linku: Help Liverpool doctor stay in the UK.

