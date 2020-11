Synoptycy twierdzą, że w tym roku może być najmroźniejsza zima od ośmiu lat

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów z Weather Company grudzień i styczeń w tym sezonie mają być najzimniejsze od ośmiu lat, co będzie dla wielu z nas dużym szokiem.

Grudzień 2019 roku był najcieplejszym grudniem w historii prowadzenia statystyk, z kolei sześć zim między 2006 a 2019 rokiem znalazło się wśród 10 najcieplejszych. W tym roku trend ten może zostać jednak przełamany.

Najmroźniejsza zima

Leon Brown z Weather Company powiedział:

- Ludzie przeżyją szok po ostatnich umiarkowanych zimach. Wygląda na to, że tej zimy temperatury utrzymają się o 0,3 stopnia poniżej średniej, co sprawi, że będzie to najmroźniejsza zima od 2010 roku. Przewidujemy -10 stopni w Szkocji i -5 w Anglii, ze śniegiem na północy kraju oraz w niższych rejonach i na południu. Temperatury w styczniu i lutym będą zbliżone do średniej.

Met Office potwierdza

Met Office także przewiduje duże ochłodzenie, jednak do tej pory nie podało żadnych konkretnych prognoz długoterminowych. W zapowiedziach na okres między listopadem a styczniem podało: „Prawdopodobieństwo ochłodzenia jest większe niż było w latach ubiegłych. Długofalowe prognozy komputerowe pokazują większe prawdopodobieństwo wystąpienia północno-zachodnich wiatrów”.