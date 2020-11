10% zniżki w sklepach Morrisona dla osób zatrudnionych w 16 zawodach - pełna LISTA

Jedna z największych sieci handlowych operujących na rynku brytyjskim podjęła decyzję o przyznaniu 10-procentowej zniżki dla swoich klientów pracujących w jednym z tych 16 zawodów. Sprawdź, czy łapiesz się na rabat w Morrisons!

Sieć Morrisons do Świąt Bożego Narodzenia oferuje 10% zniżki na zakupy w ich sklepach dla tysięcy pracowników wykonujących jeden z 16 wyróżnionych zawodów. Zaoferowanie takiego rabatu to z jednej strony sposób na powiedzenie "dziękuje" wszystkim tym pracownikom, którzy z racji wykonywania swojego zawodu znajdują się niejako na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa w Wielkiej Brytanii, ale z drugiej sposób na zrobienie "dobrego PR`u" i dodatkową promocję dla samej sieci.

Kto może liczyć na zniżkę od Morrisons?

Oto pełna lista 16 wyróżnionych zawodów:

Ambulance Service (pracownicy karetek, ratownicy medyczni)

Border Force (służby graniczne)

British Army (wojsko brytyjskie)

Fire Service (strażacy)

HM Coastguard (straż przybrzeżna)

Prison Service (służba więzienna)

Police (policjanci)

Red Cross (pracownicy Czerwonego Krzyża)

Reserve Armed Force (rezerwowe siły zbrojne)

Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne, RAF)

Royal Marines

Royal Navy

Social care workers (pracownicy opieki społecznej)

HM Armed Forces Veterans (weterani)

Community First Responders

Second Line Responders

Pracownikom tych 16 "zawodów", którzy posiadają Blue Light Card, zostanie zaoferowana specjalna zniżka obowiązująca we wszystkich sklepach sieci Morrisons w Wielkiej Brytanii. Jak ten program będzie działał? Otóż robiąc zakupy w jednym z 498 sklepów należących do tej sieci przy kasie wystarczy pokazać kartę Blue Light ID, aby otrzymać zniżkę sięgającą 10 procent.

Jak oceniacie pomysł na taką promocję?

Oprócz tego posiadacze rzeczonych kart będą również mogli robić zakupy w ramach "specjalnej godziny" wyznaczonej dla nich oraz dla pracowników NHS i personelu szkolnego. Morrisons otworzy specjalnie dla nich swoje sklepy od 6 rano do 7 rano od poniedziałku do soboty, a więc zanim inni klienci będą mogli zrobić w nich zakupy.

"Nasze służby ratunkowe, sektor opieki społecznej i siły zbrojne pracowały w tym roku niestrudzenie, aby zapewnić wsparcie wielu potrzebującym go ludziom w całej Wielkiej Brytanii, często w wyjątkowo trudnych okolicznościach" - komentował David Potts, dyrektor generalny Morrisons. "Ta zniżka stanowi dla nich podziękowanie za wszystko, co zrobili i co nadal robią dla nas wszystkich".

