Suffolk: Eksplozja w angielskim pubie - wybuch grzejnika przyniesionego przez stałego klienta ranił trzy osoby

Fot: Pexels

W angielskim pubie znajdującym się we wsi Great Cornard, w hrabstwie Suffolk doszło do eksplozji. Ranne zostały w sumie trzy osoby, a winnym był jeden z klientów lokalu, który narzekał na zimno...

Jak podaje serwis informacyjny BBC lokalna policja otrzymała zawiadomienie w tej sprawie w kilka minut po godzinie 22, w minioną sobotę. Oficerowie pojawili się w pubie Kings Head zlokalizowanym przy ulicy Bures Road. Na miejscu okazało się, że doszło do niewielkiej eksplozji. Trzy osoby zostały ranne - poszkodowani to dwie kobiety i jeden mężczyzna. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Suffolk Constabulary ich obrażenia okazały się na tyle poważne, że konieczne była hospitalizacja.

Wybuch w lokalnym pubie we wsi Great Cornard

Z przekazanych przez służby informacji wynika, że poszkodowani nie odnieśli ran, które mogą zagrażać ich życiu, ale "potencjalnie mogą zmienić ich styl życia".

Sprawa wciąż jest wyjaśniania, ale wszystko wskazuje na to, że jej przyczyną tej tragicznej w skutkach eksplozji był... przenośny grzejnik. Jak widać "mały przenośny podgrzewacz działający na paliwo" (nie podano przy tym, o jakie paliwo może chodzić), jak bardzo konkretnie określiły to służby, przyczynił się bezpośrednio do wybuchu.

Stały klient narzekał na zimno i przyniósł swój grzejnik...

Pozostaje również pytanie skąd w pubie Kings Head wziął się taki grzejnik. Wygląda na to, że stały bywalec lokalu położonego w Great Cornard narzekał na zimno. Aby coś z tym zrobić wziął swój własny (?) grzejnik, więc wygląda na to, że musiał się czuć całkiem swobodnie w tym lokalu... No cóż, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i do regularnych wizyt w pubie.