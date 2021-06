Studenci Uniwersytetu w Oksfordzie zagłosowali za usunięciem portretu królowej Elżbiety II. Ma „przypominać o historii kolonialnej”

Fot. Getty

Studenci Magdalen College – jednego z collegów Uniwersytetu Oksfordzkiego, zagłosowali za zdjęciem ze ściany portretu królowej Elżbiety II. Większość studentów stwierdziła, że obraz „przypomina o historii kolonialnej” Wielkiej Brytanii i może spowodować dyskomfort u niektórych młodych ludzi studiujących na uczelni.

Według informacji przekazanych przez serwis internetowy „Guido Fawkes”, decyzję o usunięciu portretu królowej Elżbiety II z jednej z sal Magdalen College podjęli większością głosów studenci studiów magisterskich collegu skupieni w komitecie Middle Common Room. Studenci mieli się zdecydować na ten krok, ponieważ uznali, że „patriotyzmu i kolonializmu nie da się tak naprawdę rozdzielić”, a dodatkowo chcieli, by każdy, kto pobiera nauki w murach uczelni, mógł się w niej czuć zupełnie swobodnie.

Adwokat Dinah Rose, która w zeszłym roku została mianowana rektorem Magdalen College, podkreśliła, że studenci skupieni w komitecie Middle Common Room nie stanowią grupy reprezentatywnej uczelni, ale też że college popiera ich prawo do „wolności słowa i debaty politycznej”. „Oto kilka faktów na temat Magdalen College i Jej Wysokości Królowej. Middle Common Room to organizacja zrzeszająca studentów studiów magisterskich. Nie reprezentują oni Collegu. Kilka lat temu, około 2013 r., kupili oni kopię zdjęcia królowej, aby udekorować swój wspólny pokój. Ostatnio natomiast zagłosowali za jej usunięciem. Obie te decyzje zostały podjęte przez nich, a nie przez College. Magdalen College zdecydowanie popiera wolność słowa, debatę polityczną oraz prawo MCR do autonomii. Może [studenci] zagłosują za umieszczeniem go ponownie [na ścianie], a może nie. Tymczasem zdjęcie będzie bezpiecznie przechowywane” – wyjaśniła w serii tweetów Dinah Rose.

Oburzenie po usunięciu zdjęcia królowej Elżbiety II

Choć rektor Magdalen College wyraźnie zdystansowała się od decyzji podjętej przez część studentów i zaznaczyła, że nie jest to decyzja władz collegu, to nie wszyscy byli w stanie utrzymać nerwy na wodzy. Jedną z takich osób był Minister Edukacji Gavin Williamson, który całą sytuację określił mianem „czystego absurdu”. I dodał, że królowa Elżbieta II jest nie tylko „głową państwa i symbolem tego, co najlepsze w Wielkiej Brytanii”, ale też że „podczas swoich długich rządów niestrudzenie pracowała ona nad promowaniem brytyjskich wartości tolerancji, inkluzywności i szacunku na całym świecie”.