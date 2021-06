„Wstydzę się, że jestem Brytyjczykiem”. Turyści z UK są oburzeni, że zostali zmuszeni do przerwania urlopu w Portugalii

Fot. Getty

Po czwartkowym komunikacie brytyjskiego ministra transportu, Granta Shappsa, dotyczącym usunięcia Portugalii z „green list” i włączeniu jej na „amber list”, wielu mieszkańców UK zostało zmuszonych do gwałtownego przerwania urlopu. Niektórych z nich zmiana decyzji rządu ws. obowiązku poddania się kwarantannie po wakacjach w Portugalii rozwścieczyła tak bardzo, że wprost przyznali, że „wstydzą się być Brytyjczykami”.

Minister Grant Shapps zdecydował się umieścić Portugalię na „amber list” z uwagi na zagrożenie indyjską mutacją koronawirusa – tzw. wariantem Delta. Jednak nagła zmiana dotycząca możliwości podróżowania do Portugalii – dotychczas jedynego kraju uznanego przez rząd za bezpieczny cel wyjazdowy dla turystów z UK, rozwścieczyła Brytyjczyków, którzy w ostatnich dwóch tygodniach zdecydowali się na urlop w państwie na zachodnim krańcu Europy. Ponieważ nowe regulacje miały wejść w życie 8 czerwca, to wielu brytyjskich turystów wypoczywających w Portugalii zostało zmuszonych do błyskawicznego przerwania wakacji i dostania się na Wyspy w terminie pozwalającym na uniknięcie obowiązkowej, 10–dniowej kwarantanny po powrocie.

Brytyjczycy na wakacjach

Wielu Brytyjczyków nie utrzymało nerwów na wodzy i dosyć dosadnie skomentowało nagłą decyzję rządu dotyczącą usunięcia Portugalii z „green list”. – My akurat mieliśmy szczęście. Ludzie, którzy przyjechali dzień po nas, nie mogą wrócić. [ W Portugalii ] były rodziny z trójką dzieci, należało je o wiele wcześniej uprzedzić, cztery dni są śmieszne – wyznał jeden z turystów, Bob Wallis, któremu akurat udało się spędzić 2–tygodniowe wakacje z żoną Christiną. I dodał: – Myślę, że sposób, w jaki rząd potraktował Portugalię i wyspy, jest chaotyczny i haniebny. W pewnym momencie czułem się zawstydzony, że jestem Brytyjczykiem, ponieważ wszyscy ci ludzie tam są zależni od brytyjskich turystów i oni byli zszokowani tym, co się stało. Naprawdę było mi ich żal.