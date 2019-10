Fot. Getty

W dzisiejszym, ostrym wpisie na Twitterze, Donald Tusk skrytykował Borisa Johnsona za „głupią grę w przerzucanie się winą” za brak porozumienia ws. Brexitu. Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził także, że premier nie chce tak naprawdę zawrzeć umowy i że tym samym działa na szkodę brytyjskiego społeczeństwa.

Donald Tusk zabrał głos w sprawie najnowszej propozycji Borisa Johnsona i roszczeniowej postawy brytyjskiego premiera w stosunku do Unii Europejskiej, by zaakceptowała ją bez zmrużenia oka. W ostrym wpisie na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej napisał:

„Boris Johnson, stawką nie jest wygranie jakiejś głupiej gry w przerzucanie się winą. Stawką jest przyszłość Europy i UK, a także bezpieczeństwo i interesy naszych obywateli. Pan nie che umowy, pan nie chce wydłużenia, pan nie chce odwołania, quo vadis?”

Zobacz też: Boris Johnson ukrywa kluczowe elementy umowy ws. Brexitu? Premier odmówił opublikowania całego 44-stronicowego dokumentu

Donald Tusk umieścił krytyczny wpis na Twitterze po kilku informacjach ze strony Downing Street, przekazanych w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek, i ukazujących UE jako organizację zupełnie nieprzejednaną. Z Londynu popłynęła również wiadomość, jakoby negocjacje były bliskie załamania.



.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?