Praca i finanse Stres w pracy – przyznaje się do niego ponad połowa pracowników w UK

Jeśli czujesz się zestresowany w pracy, to nie jesteś sam. Stres w pracy odczuwa ponad połowa Wyspiarzy.

Stres na co dzień towarzyszy w pracy mieszkańcom UK

Najnowsze badanie YouGov pokazało, że aż 52 proc. pracowników w Wielkiej Brytanii odczuwa „duży” lub „spory” stres w pracy. Ale to jeszcze nie wszystko. 39 proc. ankietowanych dorosłych przyznało, że odczuwa stres także poza godzinami pracy, gdy myśli o swoich obowiązkach zawodowych. Analiza danych HSE wykazała, że w okresie od marca 2022 r. do marca 2023 r. notowano mniej więcej 3530 chorób związanych ze stresem w pracy na 100 000 pracowników. To jednak pewna średnia. W niektórych branżach zachorowań z tego powodu było znacznie więcej, a najwięcej przypadków tego typu dotyczyło pracowników sektora zdrowia i opieki społecznej.

Jak poradzić sobie ze stresem w pracy i dotyczącym pracy?

Eksperci zwracają uwagę na to, by nie bagatelizować symptomów wskazujących na znaczne przeżywanie stresu w pracy. Symptomy te należy nazwać, trzeba znaleźć ich przyczynę, a następnie postarać się im jakoś zaradzić. Psycholog Julia Dąbrowski poradziła na łamach dziennika „Metro”, żeby każdy zrobił burzę mózgów i przeanalizował, co wprowadza go w pracy w niepokój i jak na napięcie reaguje jego organizm. Gdy już zidentyfikujemy problem i zrozumiemy przyczynę stresu ważne jest, aby określić, jak temu zaradzić. Być może potrzebujemy więcej czasu na wykonanie niektórych obowiązków lub potrzebujemy poddać się dodatkowym szkoleniom. W pewnych wypadkach określenie środków zaradczych może wymagać porozmawiania z przełożonym.

Niezależnie od identyfikacji problemu i sposobu poradzenia sobie z nim, każdy pracownik powinien poznać i wdrożyć w swoim życiu techniki radzenia sobie ze stresem. Takie techniki obejmują m.in. ćwiczenia relaksacyjne, głębokie oddychanie i uważność. Poza tym na stres w pracy najlepiej pomaga angażowanie się w różne aktywności w czasie wolnym. Chodzi przede wszystkim o podejmowanie aktywności fizycznych i spędzanie czasu z bliskimi sobie ludźmi.

