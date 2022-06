Stosy porzuconych bagaży i pasażerowie śpiący na podłodze... Chaos na brytyjskich lotniskach trwa w najlepsze

Fot. Twitter

Stosy piętrzących się bagaży, pasażerowie śpiący na podłodze i oczywiście - wciąż gigantyczne kolejki. Brytyjskie lotniska nadal nie radzą sobie z wakacyjnym natłokiem podróżnych.

Mieszkańcy UK, wybierający się na wakacje samolotem, wciąż muszą się mierzyć z uciążliwymi utrudnieniami na brytyjskich lotniskach. W mediach społecznościowych ludzie na bieżąco dzielą się zdjęciami i nagraniami, dokumentującymi chaos na lotniskach.

Chaos na lotniskach w UK trwa

W relacjach z lotnisk m.in. w Manchesterze, Bristolu czy na Heathrow, które pojawiają się w dużej ilości na Twitterze, można zobaczyć nie tylko ogromne kolejki na lotniskach, ale też wielkie lotniskowe hole wypełnione bagażami, którymi powinna zająć się obsługa, ale się nimi nie zajmuje - bo brakuje rąk do pracy. Można też zobaczyć pasażerów śpiących na ziemi, w oczekiwaniu na swój samolot.

@manairport you are an absolute disgrace! You should be ashamed. pic.twitter.com/X2SlAchklb — Ned Liddemore (@NedNedliddemore) June 26, 2022

This is what happens when @BristolAirport puts all the bags onto one belt and takes 30 mins between each flight to put them on. Absolute lute joke. We were meant to be here 5 hours ago now! pic.twitter.com/yqmHRabxcA — Tyler (@Tyler98123) June 27, 2022

Z postów publikowanych w mediach społecznościowych przez brytyjskich pasażerów można wyciągnąć wniosek, że każde lotnisko wydaje się mieć swój główny problem. I tak na przykład, w Manchesterze widać gigantyczne kolejki, na Heathrow ogromne stosy bezładnie porzuconych bagaży, a w Bristolu - oprócz porzuconych bagaży, pojawiają się ludzie śpiący na podłogach w terminalach lotniczych. Choć oczywiście, każde lotnisko w jakimś stopniu mierzy się prawdopodobnie ze wszystkimi tymi problemami na raz.

Niestety, mimo że podobne problemy dostrzegane są od wielu tygodni, to jak na razie poprawa jest niewielka i trudno zauważalna. Przeciągające się niedobory kadrowe wynikają nie tylko z konieczności przejścia długiego treningu przez nowo zatrudniony personel lotnisk, ale także z nie za dużego zainteresowania pracą w branży lotniczej. Obecnie wielu pracowników domaga się polepszenia warunków pracy, w tym podwyżek. Co gorsze - choć sytuacja na brytyjskich lotniskach już jest szokująca, to jednak do pełni sezonu wakacyjnego wciąż jeszcze nie dotarliśmy... Czy należy się więc spodziewać, że będzie jeszcze gorzej?

New stationary Baggage ‘Carousels’ at Heathrow Airport

All’s going well in the Aviation industry pic.twitter.com/BMZHNNeZww — Emergency&BushfireKits (@EmergencyBK) June 21, 2022

Absolutely disgusting, delayed for 4 and a half hours, 2 hours sat on the plane to be cancelled and chucked off the plane along with our bags. Shambles @TUIUK@BristolAirportpic.twitter.com/M5rCzyK6Cj — Shannon Davies (@Shannondavies_8) June 26, 2022

Is this what "leveling up" looks like? pic.twitter.com/9ktOJD1mzy — Jack Hennessy (@JJHeno92) June 26, 2022

