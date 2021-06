Stawki dla pracowników sezonowych w UK poszły w górę. Z powodu Brexitu i pandemii brakuje rąk do pracy

Fot. Getty

W związku z Brexitem oraz pandemią Wielka Brytania przeżywa kryzys związany z niedoborem pracowników sezonowych. Brytyjscy farmerzy niemal „biją się” o pracowników, proponując stawki godzinowe ponad dwukrotnie wyższe od minimum wage.

Pora wzmożonych prac rolniczych już się rozpoczyna. Brytyjscy farmerzy ostrzegają jednak, że rąk do pracy jest w tym roku wyjątkowo mało.

Aktualnie przy pracach rolnych i zbieraniu warzyw i owoców na brytyjskich farmach brakuje aż pół miliona pracowników. W związku z tym rolnicy metaforycznie „biją się” o pracowników proponując atrakcyjne stawki, czasem ponad dwukrotnie wyższe niż obecna płaca minimalna w UK, która obecnie wynosi 8,91 GBP dla osób, które ukończy 23 lata.

20 funtów za godzinę zbierania owoców i warzyw w UK

Tegoroczne oferty pracy przy zbiorach w Wielkiej Brytanii zawierają kuszące stawki w wysokości niemal 20 funtów za godzinę pracy. Farmerzy skarżą się, że rąk do pracy brakuje z powodu Brexitu i pandemii, które spowodowały, że wielu obywateli UE, dotąd stanowiących dość pewną siłę roboczą dla rolników, albo wyjechało do swoich krajów, albo mają problem z podjęciem pracy w Wielkiej Brytanii ze względu na nowy system imigracyjny. W konsekwencji, do pracy przy zbiorach brakuje obecnie 500 000 pracowników w całej Wielkiej Brytanii.

Choć wielu rdzennych mieszkańców UK pozostaje na bezrobociu i ma problem ze znalezieniem pracy, Brytyjczycy niechętnie zgłaszają się do prac sezonowych przy zbiorach owoców i warzyw.

Rzecznik Home Office, cytowany przez magazyn „The Grocer”, powiedział, że ministerstwo „współpracuje z operatorami, w celu rozwiązania tego problemu (…). Nasz nowy system [imigracyjny - przyp. red.] oparty na punktach stanowi zachętę dla wszystkich pracodawców do inwestowania w naszą rodzimą siłę roboczą, zamiast polegania na sile roboczej z zagranicy”.