Bezrobocie spadło o 200 000 w okresie od kwietnia do maja. Ale w porównaniu do marca 2020 r. pracy wciąż nie ma ponad 500 000 osób

Fot. Getty

Najnowsze dane the Office for National Statistics (ONS) pokazują, że pracę w okresie od kwietnia do maja znalazło na Wyspach blisko 200 000 osób. Ale w porównaniu do stanu z marca 2020 r., bez pracy nadal pozostaje ponad pół miliona ludzi.

Znaczący spadek bezrobocia na Wyspach w okresie od kwietnia do maja to efekt otwarcia gospodarki po długim lockdownie. Pracę można było znaleźć przede wszystkim w sklepach typu non-essentials i w firmach z branży hospitality, które w kwietniu i maju dostały zielone światło do pełnego lub częściowego otwarcia się na klientów. Jednak, jak wskazują eksperci, gospodarka brytyjska nie podniosła się jeszcze ze skutków pandemii, a bez pracy wciąż pozostaje bardzo dużo ludzi. - Liczba pracowników znajdujących się na liście płac znacznie wzrosła w maju, o prawie 200 tys., choć od momentu wybuchu pandemii wciąż jest to o ponad pół miliona mniej. Wiosną liczba miejsc pracy stale rosła, a nasze wczesne szacunki wskazują, że do maja liczba miejsc pracy przekroczyła poziom sprzed pandemii, przy silnym wzroście w sektorach takich jak hotelarstwo. Jednocześnie wskaźnik zwolnień pozostawał na niskim poziomie, a liczba pracowników na urlopie furlough ciągle spadała – zaznaczył Sam Beckett, szef statystyk gospodarczych w ONS.

Bezrobocie wzrośnie po wydłużeniu lockdownu do 19 lipca?

Nie wiadomo jednak, czy bezrobocie znów nie podskoczy po decyzji rządu o wydłużeniu lockdownu do 19 lipca. Część firm z branży hospitality – restauracje, puby i kluby nocne twierdzą, że nie przetrwają kolejnych czterech tygodni ograniczeń i operowania w warunkach utrzymywania dystansu społecznego. Część lokali gastronomicznych i rozrywkowych, którym grozi bankructwo i upadek, zapewne zacznie ratowanie tego, co jeszcze da się ratować, od zwolnień ludzi.