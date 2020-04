Stan Borisa Johnson jest STABILNY - premier oddycha samodzielnie, udało się zbić gorączkę

Stan zdrowia brytyjskiego premiera po spędzeniu 48 godzin na oddziale intensywnej terapii jest stabilny - przekazał w oficjalnym komunikacie jego rzecznik. Borisowi Johnsonowi nie tylko nie potrzebna jest pomoc przy oddychaniu, ale również ma znajdować się w dobrym humorze.

Boris Johnson ma za sobą drugą noc spędzoną na oddziale intensywnej terapii w związku z pogorszeniem się jego stanu. Brytyjski premier zakażony koronawirusem. Przypomnijmy, brytyjski premier został przyjęty do szpitala w niedzielę wieczorem za radą swojego lekarza. Po dziesięciu dniach o zdiagnozowania Covid-19 w przypadku Johnsona nadal utrzymywała się wysoka temperatura oraz uporczywy kaszel. Na początku Downing Street 10 przekazało, że premier udał się tylko na rutynowe badania, niemniej później okazało się, że konieczne będzie przeniesienie go na oddział intensywnej terapii.

W dniu wczorajszym poinformowano, że stan szefa brytyjskiego rządu przebywającego w londyńskim St Thomas’ Hospital jest stabilny. Rzecznik Johnsona podkreśla, że premier jest w dobrym nastroju. Oddycha samodzielnie, nie istnieje potrzeba, aby podłączać go do respiratora. Jest jednak pod ścisłą obserwacją lekarzy, a według doniesień "The Times" uporczywie utrzymująca się wysoka temperatura spadła.

Warto w tym miejscu napisać, że jak czytamy na łamach "The Daily Telegraph" - "statystyczna szansa przeżycia 55-letniego mężczyzny z nadwagą, który w wyniku choroby COVID-19 trafi na oddział intensywnej terapii, wynosi ok. 50 proc". Trzeba jednak dodać, że premier Johnson z pewnością może liczyć na zdecydowanie lepszą od przeciętnej opieki ze strony lekarzy i pielęgniarek. Było, nie było stoi na czele całego kraju!

Tymczasowo obowiązki BoJo zgodnie z obowiązującymi procedurami zostały przejęte przez Domonica Raaba, ministra spraw zagranicznych. "Jestem przekonany, że uda mu się przetrwać. Jeśli wiem coś o tym premierze, to to, że jest on wojownikiem i wróci, prowadząc nas przez kryzys jeszcze silniejszy" - komentował sytuację Raab.

Jeśli idzie o stan zdrowie znajdującej się w ciąży partnerki Johnsona, czyli 32-letniej Carrie Symonds, wszystko wskazuje na to, że jej organizmowi udało się zwalczyć koronawirusa.