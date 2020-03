Rząd wydał decyzję, kto zastąpi Borisa Johnsona, gdy premier zachoruje na koronawirusa

Rzecznik premiera poinformował media, że w przypadku, gdyby Boris Johnson zaraził się koronawirusem, wyznaczono już jego zastępcę, który przejmie obowiązki szefa rządu.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami rządu minister spraw zagranicznych, Dominic Raab zastąpi Borisa Johnsona na stanowisku premiera, jeśli ten zachoruje na koronawirusa. O tej decyzji poinformował rzecznik szefa rządu.

Z kolei w przypadku, gdy na koronawirusa zachoruje także Dominic Raab, wtedy premier będzie mógł przekazać obowiązki jednemu ze swoich ministrów. Istnieją podejrzenia, że w takiej sytuacji kandydatem byłby Michael Gove.

Jak podało The Sunday Times – istnieją napięcia między Michaelem Gove a ministrem zdrowia w kwestii „zakresu obowiązków” zastępcy. Przypomnijmy, że zarówno Gove, Hancock oraz Raab brali udział w bitwie o fotel premiera, gdy Theresa May podała się do dymisji.

Rzecznik premiera podkreślił jednak:

- Premier czuje się dobrze… minister spraw zagranicznych jest pierwszym sekretarzem stanu.

Poinformowano także, że Boris Johnson nie ma żadnych objawów zarażenia kornawirusem, a Dominic Raab został zbadany dwukrotnie na obecność Covid-19 ze względu na kaszel, jednak testy były negatywne.

