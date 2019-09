Sprawdź, kiedy mogłeś zostać oszukany przez bank: Oto 8 przypadków, w których jesteś uprawniony do odszkodowania

Brytyjskie banki poważnie nadszarpnęły swoją reputację aferą związaną z PPI, ale także przez zakładanie swoim klientom w nieuczciwy sposób płatnych kont bankowych wykorzystując często ich niewiedzę lub słabą znajomość języka angielskiego (w przypadku imigrantów, w tym także Polaków).

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zostało wystawionych przez banki na duży i niepotrzebny koszt związany z posiadaniem płatnego konta bankowego PBA. Stało się tak głównie za sprawą nieuczciwej działalności liczących na duże prowizje pracowników bankowych i samych ich zwierzchników.

Banki niechętnie informowały swoich klientów o tym, że PBA (Packaged Bank Accounts), czyli płatne konta bankowe z pakietem są opcjonalne, wykorzystując ich niewiedzę bądź też słabą znajomość języka angielskiego.

W przypadku, gdy banki nie dostosowały oferty płatnych kont bankowych, w ramach których klient mógł liczyć na ubezpieczenie telefonu, samochodu czy podróżne, do potrzeb danego klienta, może on ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims, pomagającej Polakom w odzyskiwaniu zwrotów za PBA, wymienia 8 sytuacji, w których PBA było nieuczciwie sprzedawane klientom i mają oni prawo ubiegać się z tego tytułu o odszkodowanie:

- Brytyjskie banki stosowały różne strategie, aby nakłonić klientów do założenia płatnych kont bankowych. Oto przykładowe sytuacje, w których PBA było nieuczciwie sprzedawane, co uprawnia nas do starania się o zwrot.

1. Gdy klient został poinformowany o tym, że musi założyć płatne konto bankowe, aby dostać kredyt hipoteczny, czy pożyczkę. Postawienie takiego warunku jest niezgodne z prawdą, jednak pracownicy bankowi bardzo często nie stronili nawet od kłamstw.

2. Gdy nie informowano klienta, że ubezpieczenia zapewniane w ramach płatnego konta bankowego mają limity wiekowe, w których on już się nie mieścił. Często miały miejsce sytuacje, w których wiek czy stan zdrowia danego klienta sprawiał, że nie kwalifikował się on do ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego, jednak bank go o tym nie informował sprzedając mu PBA z tym ubezpieczeniem.

3. Na klientach banków wywierano presję do zakupu PBA. Mówiono im, że posiadanie płatnego konta jest przywilejem, jednak same warunki produktu nie zostały im wyjaśnione. Bardzo często także sami pracownicy banków nie przyjmowali niezgody na założenie takiego konta jako odpowiedzi. Mówiono klientom, że PBA da im możliwość uzyskania dużych obniżek w przypadku innych ubezpieczeń, co nie było prawdą.

4. Banki podnosiły opłaty za płatne konta bankowe i nie informowały o tym klienta.

5. Opłaty były dodawane do konta bez wiedzy klienta.

6. Gdy klienci chcieli zrezygnować z płatnego konta bankowego, ale banki wywierały na nich presję, aby je zatrzymać.

7. Gdy pracownik banku nie poinformował klienta, który założył płatne konto bankowe ze względu na ubezpieczenie telefonu, że konieczna jest jego rejestracja, aby móc później starać się o odszkodowanie w przypadku kradzieży lub uszkodzenia sprzętu.

8. Gdy klient był informowany o tym, że posiadanie płatnego konta bankowego zwiększy jego zdolność kredytową (credit score). Tak naprawdę to dobre zarządzanie finansami, a nie posiadanie PBA zwiększa naszą zdolność kredytową. W przypadku, gdy bank informował nas o czymś odwrotnym, mamy pełne prawo domagać się odszkodowania.

