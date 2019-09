Opłaty bankowe: Ponosimy ukryte koszty, a większość z nas nawet o tym nie wie. Zobacz, jak możesz odzyskać pieniądze

Brytyjskie banki znalazły wiele kreatywnych sposobów na to, jak otrzymać od nas dodatkowe pieniądze. Niestety czasem posuwają się za daleko… Zobaczcie, na co powinniście uważać i jak możecie odzyskać swoje pieniądze, które pozyskały od was banki w nieuczciwy sposób.

Jeśli płacisz lub płaciłeś miesięczną opłatę za konto bankowe, możesz starać się o zwrot z tego tytułu nawet 4000 funtów. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że płatne konta bankowe zostały systematycznie zakładane w sposób nieuczciwy i były do nich dodawane nieprzydatne klientom banków ubezpieczenia.

Poniżej przedstawiamy sposób ubiegania się o zwrot opłat bankowych w przypadku, gdy posiadamy lub posiadaliśmy płatne konto bankowe (Packaged Bank Account). Włączając w to możliwość skontaktowania się z ekspertami, u których możemy zasięgnąć profesjonalnej opinii jak i zwrócić się z prośbą o pomoc w złożeniu skargi.

Dlaczego warto to zrobić? Otóż wiele osób przez lata opłacając dodatkowe koszty załączone do ich kont bankowych, może odzyskać wysokie sumy. Niektóre dochodzą nawet do 4 tys. funtów.

Czy PBA było dla mnie odpowiednie?

Płatne konta bankowe (Packaged Bank Accounts) mogą być bardzo przydatne, ale także zupełnie bezużyteczne, w zależności od potrzeb właściciela konta. Zakładają one zapewnienie wraz miesięczną opłatą dodatkowych korzyści, do których należą głównie polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie telefonu, samochodu czy ubezpieczenie podróżne). Niektórzy także otrzymują korzystniejsze oprocentowanie pożyczek lub oszczędności. Co jednak istotne, pracownik banku zakładający klientowi płatne konto jest zobowiązany do upewnienia się, że korzyści, jakie to konto zapewnia, są dla klienta odpowiednie. W przypadku, gdy to nie zostało u nas sprawdzone, możemy ubiegać się o zwrot opłat.

Nieuczciwa sprzedaż PBA

Bardzo często dochodziło do sytuacji, w których klienci nie byli informowani o tym, że konto płatne jest dla nich opcjonalne.

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims pomagającej Polakom w odzyskiwaniu opłat za płatne konta bankowe:

- Coraz więcej osób odzyskuje swoje pieniądze w ramach PBA. Ci, którzy dopiero teraz zdali sobie sprawę z tego, że konto bankowe z pakietem jest opcjonalne i nie chcą pokrywać comiesięcznych opłat z nim związanych, powinni jak najszybciej je zlikwidować. Rekordowe sumy, jakie odzyskaliśmy dla swoich klientów wraz z odszkodowaniem mieszczą się w przedziale 3000 - 4000 funtów, dlatego warto zainteresować się tematem PBA i zwrócić się o pomoc do profesjonalistów.

