Sposób na "kryzys"? Artystka cyrkowa z Polski swoimi włosami przeciągnęła... furgonetkę z paliwem! [WIDEO]

Fot: YouTube

Polka w Londynie znalazła sposób na przezwyciężenie "kryzysu" paliwowego w UK. Za pomocą swoich własnych włosów (!!!) przeciągnęła 4-tonowego vana na... stację benzynową. Zobaczcie sami, jak to wyglądało!

Do tych zdarzeń doszło w centralnym Londynie, na oczach świadków oczekujących na przystanku autobusowym w poniedziałek 4 października 2021. Artystka cyrkowa zatrudniona w The Circus of Horrors w niezwykle oryginalny sposób pokazała w jaki sposób można przezwyciężyć kłopoty związane z niedoborami kierowców, które uderzają w dostępność paliwa na stacjach. Oczywiście, w ramach pewnego pokazu scenicznego, a nie na serio, zaznaczmy to na samym wstępie. Pochodząca ze Szczecina 34-letnia Polka dała niezwykły popis. Używając jedynie własnych włosów przeciągnęła ważącego cztery tony vana!

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Oto "sposób" na braki paliw na stacji...

Artystka ukrywająca się pod scenicznym pseudonimem Anastasia IV uprawia starożytną cyrkową sztukę wieszania włosów. Wywodzi się ona z Chin. "Ciągnięcie furgonetki samymi włosami mogło wyglądać dość zniechęcająco, ale jak to mówią, przedstawienie musi trwać" - komentowała nasza rodaczka na łamach portalu "The Ladible". Żartowała również, że taki sposób dostawy paliwa jest "najbardziej ekologiczny".

Warto również zaznaczyć, że pomimo tego, że Polka zajmuje się tą sztuką na co dzień i na profesjonalnym poziomie, "ciągnięcie" przedmiotów za pomocą włosów nadal jest bolesne. I dość drogie - kobieta używa zużywa do do dwóch butelek specjalistycznej odżywki dziennie, aby jej "narzędzie pracy" utrzymać w należytym stanie. Oprócz tego jej włosy są ubezpieczone na milion funtów.

Kim jest bohaterka tego filmiku?

Dodajmy również, że Anastasia IV zrezygnowała ze studiowania biochemii, aby spełnić swoje marzenie i pracować w cyrku.