Czy wracając do Polski trzeba zamknąć firmę w UK? Ekspert: nie warto

Co muszą zrobić przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Wielkiej Brytanii jednoosobową działalność gospodarczą i którzy planują jednocześnie powrócić do Polski? Czy przedsiębiorcy ci wciąż mogą zachować swój biznes w UK po przenosinach nad Wisłę – płacąc tam podatki i odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne? Odpowiedź jest prosta – oczywiście że tak, bowiem wystarczy, że działalność Self-Employed zamienią oni na spółkę LTD.

Działalność Self-Employed, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, można prowadzić w Wielkiej Brytanii tylko w przypadku, gdy jest się brytyjskim rezydentem. A zatem dla przedsiębiorcy, który planuje przenosiny na stałe do Polski, ta opcja odpada, ponieważ zgodnie z prawem brytyjskim musi on przebywać w Wielkiej Brytanii przez większą część roku. Ale wyprowadzka do Polski wcale jeszcze nie oznacza, że należy w ogóle zrezygnować z prowadzenia działalność gospodarczej na Wyspach, ponieważ dla przedsiębiorcy z Unii Europejskiej pozostaje jeszcze inne rozwiązanie – Spółka LTD. Spółkę taką, czyli odpowiednik polskiej Spółki z o.o., może samodzielnie zarejestrować w UK każdy Polak. Jeśli rejestracji dokona tylko jedna osoba, to nie tylko stanie się ona jedynym udziałowcem spółki, ale także jej dyrektorem.

- Brytyjska Spółka LTD to forma prawna ciesząca się na świecie dużą estymą. LTD to synonim stabilności i wiarygodności przedsiębiorstwa, a także swego rodzaju wabik na klientów. Bycie dyrektorem w brytyjskiej Spółce Limited daje też po 10 latach prawo do brytyjskiej emerytury, która wynosi obecnie min. £129,20 tygodniowo – tłumaczy Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax – kancelarii księgowej otrzymującej co najmniej kilka zapytań tygodniowo od samo-zatrudnionych Polaków w UK planujących powrót do Polski.

Spółkę LTD można założyć jeszcze przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii albo dopiero po powrocie do Polski. Prowadzenie działalności w ramach LTD możliwe jest zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, ponieważ, de facto, spółkę LTD można prowadzić z dowolnego miejsca na świecie. Brytyjski odpowiednik spółki z o.o. to doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które do wykonywania swoich obowiązków nie potrzebują ani stacjonarnego punktu sprzedaży na terenie Wielkiej Brytanii, ani biura czy magazynu. Opcję taką powinni zatem rozważyć m.in. copywriterzy, graficy czy konsultanci.



