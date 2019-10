Praca zdalna - Jak zarabiać w funtach po powrocie do Polski? Zobacz listę 8 ścieżek zawodowych

Fot. Facebook, Getty

Chciał(a)byś wrócić do Polski, ale szkoda Ci rezygnować z wypłaty, którą dostajesz w funtach? Jednym z dobrych rozwiązań w takiej sytuacji może się okazać praca zdalna u brytyjskiego pracodawcy. Zobacz, w jakie zawody warto celować i co zrobić, by zwiększyć swoją szansę na zdobycie pracy zdalnej płatnej w funtach.

Praca zdalna ma swoje wady, takie jak konieczność utrzymania samodyscypliny czy ograniczony kontakt ze współpracownikami. Jednak niewątpliwą zaletą takiej pracy jest to, że możesz wykonywać swoje obowiązki zawodowe z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej - warunkiem jest jedynie posiadanie odpowiedniego urządzenia elektronicznego (zazwyczaj komputera), który ma połączenie z internetem.

Przykładowo, możesz mieszkać w Polsce, ale przy tym mieć brytyjskiego pracodawcę, brytyjską umowę i zapisane w niej brytyjskie wynagrodzenie. Taka opcja wydaje się szczególnie kusząca dla osób, które chciałyby wrócić z UK do PL, ale odkładają powrót, ponieważ wolą nie rezygnować ze swojej pensji w funtach.

Co zatem zrobić, by zdobyć zdalną pracę? Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych ścieżek zawodowych:

A. Praca w branży IT

Znajdziesz ją przede wszystkim w brytyjskich korporacjach, ale wiele ofert z polskiego rynku pracy również jest tutaj bardzo dobrze płatnych - warto więc się porozglądać.

1. Programista

Programista jest osobą, która za pomocą różnych języków programowania tworzy programy komputerowe. Można stać się specjalistą w zakresie jakiegoś jednego języka programowania, ale można też nauczyć się kilku różnych języków, by być bardziej konkurencyjnym.

Jeśli nie masz wykształcenia informatycznego, to możesz albo rozpocząć studia z informatyki, albo zainwestować w kursy internetowe. Przyszłościowym rozwiązaniem byłoby również połączenie studiów i samodzielnych kursów.

Pamiętaj, że zdobycie certyfikatów i posiadanie ciekawego portfolio jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia kariery w tym opłacalnym dziś zawodzie. Ponieważ jednak konkurencja jest tu wysoka, trzeba poświęcić co najmniej rok lub dwa na intensywne dokształcenie się. Zawód ten wymaga też nadążania za nowościami rynku programistycznego.

Internetowe kursy programowania możesz znaleźć na przykład na stronach: udemy.com i coursera.org.

2. Grafik komputerowy

W przypadku bycia grafikiem, wykształcenie informatyczne oczywiście ułatwi wejście w zawód, ale nie jest ono konieczne. W tym zawodzie, oprócz zrobienia kilku kursów i wypracowania sobie ciekawego portfolio, trzeba też mieć tzw. dobre oko. Przykładowo, praca ta może wymagać od Ciebie umiejętności odróżniania kilkunastu odcieni pomarańczowego. Zawód ten obecnie cieszy się dużą popularnością, więc im lepsze kursy zrobisz i im bogatsze będziesz mieć portfolio, tym szybciej znajdziesz dobrze płatną pracę.

Kursów możesz szukać na tych samych stronach, co w przypadku programowania.

3. Tester

Tester to również zawód z branży IT. W porównaniu z programowaniem czy grafiką, wymaga on jednak najmniejszego stopnia zaawansowania. By przygotować się do wykonywania tego zawodu nie potrzeba wielu miesięcy czy lat edukacji - wystarczy kilka kursów. W związku z tym testerzy zarabiają też odpowiednio mniej niż programiści czy graficy, ale dzięki tej pracy możesz powoli wdrożyć się do branży IT i mieć już pierwsze tego typu stanowisko w swoim CV.

Praca testera polega na testowaniu produktów technologicznych i raportowaniu. Kursów możesz poszukać na tych samych stronach, co w przypadku programowania czy grafiki.

B. Prace redakcyjne

Podstawowym wymaganiem w tej branży w UK będzie oczywiście perfekcyjna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

4. Dziennikarz

By być dziennikarzem w UK, trzeba perfekcyjnie znać język angielski w mowie i piśmie. Do tego dobrze jest mieć tzw. „lekkie pióro”. Pracę w tym zawodzie można podjąć po odbyciu specjalnych studiów, ale nie jest to konieczne, jeśli posiadasz bogate CV, w którym możesz się pochwalić wcześniejszą pracą związaną z pisaniem i redagowaniem tekstów (np. jeśli pracowałeś jako copywriter, korektor, tłumacz czy redaktor portalu internetowego). W portfolio powinieneś mieć ciekawe i dobrze napisane teksty (najlepiej, gdy tematyka tekstów jest zbieżna z tym, czym zajmuje się czasopismo, do którego aplikujesz).

Nie każda redakcja zgadza się na pracę w pełni zdalną, ale warto poszukać, jeśli interesuje Cię taka ścieżka zawodowa.

5. Tłumacz

Jeśli perfekcyjnie znasz kilka języków obcych i możesz to potwierdzić odpowiednimi certyfikatami, to praca tłumacza może Cię zainteresować. Pracy tej można szukać w każdej większej instytucji (w korporacjach, urzędach, na uniwersytetach czy w kancelariach prawnych), a także w redakcjach czasopism.

6. Copywriter

Jest to praca polegająca na pisaniu i redagowaniu tekstów reklamowych, a także na pisaniu tekstów w taki sposób, by wyskakiwały wysoko w wyszukiwarkach internetowych - trzeba więc doskonale pisać i czytać po angielsku oraz odbyć specjalne kursy pisania SEO. Można powiedzieć, że jest to pisanie maktetingowe.

Techniki pisania maketingowego można się dość szybko nauczyć, bo zasady nie są skomplikowane. W internecie dostępnych jest wiele kursów, przykładowy znajdziesz na stronie HubSpot.

7. Korektor

Osoba na tym stanowisku poprawia już napisane przez kogoś teksty pod kątem błędów każdego rodzaju - od zwykłych literówek, przez błędy ortograficzne, aż po poważne błędy językowe. Konieczna jest tu więc doskonała znajomość zasad języka angielskiego.

C. Praca na własną rękę

8. Korepetytor

Przykładem pracy „na własną rękę” może być korepetytor. Jeśli znasz się na jakiejś dziedzinie i świetnie mówisz po angielsku, to możesz poszukać sobie brytyjskich klientów, których możesz uczyć przez Skype’a, Google Hangouts lub przez inny komunikator. Aby się z tego utrzymać trzeba jednak wiele miesięcy poświęcić na budowanie bazy klientów.

Pamiętaj, że większość wymienionych wyżej ścieżek zawodowych wymaga wcześniejszego odpowiedniego przygotowania - różnego dla różnych stanowisk. W szczególności - jeśli Twój pracodawca miałby być Brytyjczykiem - ważna jest co najmniej dobra znajomość języka angielskiego. Z kolei w przypadku pracy na stanowisku programisty lub grafika - trzeba z wyprzedzeniem zdobyć bardzo specyficzne umiejętności i mieć na ich poparcie certyfikaty i porfolio.

Czasem jednak warto w siebie zainwestować, by później cieszyć się owocami kilku trafnych życiowych decyzji i wysiłku włożonego w ich realizację.

