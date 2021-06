Solihull: 26-letni Polak został zamordowany we własnym domu

Tragiczna śmierć Polak mieszkającego w Solihull. Ciało naszego rodaka zostało znaleziono w jego własnym domu. Przyczyną śmierci były poważne obrażenia głowy.

Do śmierci naszego rodaka doszło w ubiegły poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku. Jak czytamy w relacji udostępnionej na łamach serwisu informacyjnego "The Sun" około godziny 18:30 pogotowie ratunkowe otrzymało zgłoszenie dotyczące nieprzytomnego mężczyzny. Znajdował się w domu zlokalizowanym przy Scott Road w Solihull (miasto w hrabstwie West Midlands, położone nad rzeką Blythe, na południe od Birmingham). Niestety, jego życia nie udało się już uratować. Zgon mężczyzny, który jak się później okazało, był Polakiem, został ogłoszony na miejscu.

26-letni Polak został znaleziony martwy

Zmarłym okazał się 26-letni Polak o imieniu Sebastian. Według West Midlands Police przyczyną jego śmierci były poważne obrażenia głowy. Jak podaje "The Sun" lokalni funkcjonariusze 8 czerwca rozmawiali z sąsiadami ofiary i okazało się, że na kilka godzin przed domniemanym morderstwem przed domem, w którym mieszkał Polak, widziano dwie podejrzanie zachowujące się osoby. Jak wynika z relacji kobietą, którą przytaczają brytyjskie media, w porze obiadowej dwie osoby - młody chłopak i dziewczyna - mieli coś robić przy bramie wjazdowej. Po pewnym czasie wsiadli do czarnego samochodu i odjechali.

9 czerwca miejsce miała sekcja zwłok, która pomoże odpowiedzieć na pytanie w jakich okolicznościach zginął 26-letni Polak. West Midlands Police prowadzi swoje czynności pod kątem morderstwa. Funkcjonariusze przekazali również swoje kondolencje rodzinie i przyjaciołom naszego rodaka.

Jego ciało znajdowało się w jego własnym mieszkaniu

"To był fajny facet, w ogóle na to nie zasłużył. Tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Policja niewiele nam powiedziała. Wszyscy jesteśmy w szoku i jesteśmy absolutnie zdruzgotani, po prostu załamani" - przytacza "The Sun" wypowiedź jednego ze znajomych Sebastiana.

Na zakończenie dodajmy, że matka ofiary zamieściła w mediach społecznościowych poruszający nekrolog w mediach społecznościowych. "Żegnaj synu, [pozostaniesz] na zawsze w moim sercu" - cytujemy za "The Sun".