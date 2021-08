„Smutne” jedzenie w Ryanairze? Pasażerka kupiła na pokładzie „najsmutniejszą kanapkę z bekonem na świecie”

Fot. Twitter/@lizzienugent, Getty

Podczas lotu samolotem Ryanair pewna kobieta kupiła posiłek za 5,50 EUR (4,71 GBP). Posiłek okrzyknięto „najsmutniejszą kanapką z bekonem na świecie”. Zdjęcie kanapki podbija internet.

Każdy, kto choć raz zdecydował się zamówić jedzenie na pokładzie samolotu, z pewnością wie, że samolotowym posiłkom daleko do wykwintnych dań z restauracji. Zazwyczaj jednak nie ma problemu, by kupić całkiem przyzwoite przekąski, kanapki czy choćby herbatę lub buteleczkę wina - również w Ryanairze.

Niestety, pewna pasażerka irlandzkich linii lotniczych przeżyła mocne rozczarowanie, gdy ujrzała „kanapkę z bekonem”, za którą zapłaciła na pokładzie 5,50 EUR (czyli około 4,71 GBP). Zdjęcie posiłku opublikowała na Twitterze znajoma pasażerki, zastanawiając się, czy zamówiona kanapka kwalifikuje się jako „kanapka z bekonem”. Portal „Metro” okrzyknął zamówione jedzenie „najsmutniejszą kanapką z bekonem na świecie”.

Jak widać na fotografii, kanapka składa się z przekrojonej na pół dłużnej bułki oraz dwóch małych i „smutnych” plasterków szynki lub bekonu, które nie pokrywają nawet całej powierzchni bułki. Poza wędliną i bułką nie widać na zdjęciu nic innego - żadnego masła, sałaty, ogórka czy pomidora, nie mówiąc już o ewentualnym serze czy keczupie lub jakimkolwiek innym sosie.

My pal @AimeeWoods21 paid €5.50 for this ‘bacon sandwich’ @Ryanair today. I’m trying to figure out if it qualifies. pic.twitter.com/ADSbVYgyw4