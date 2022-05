Skandal w parlamencie - konserwatywny poseł aresztowany pod zarzutem gwałtu i napaści seksualnej

To kolejna afera w partii Borisa Johnsona

Poseł Partii Konserwatywnej został aresztowany w związku z oskarżeniami o między innymi gwałt i napaść seksualną. W związku z ciążącymi na nim zarzutami ukarano go także zakazem wstępu do Izby Gmin. Brytyjskie władze nie ujawniły jego danych personalnych w celu ochrony jego ofiar.

Wielką Brytanią wstrząsnął kolejny skandal z udziałem posła partii rządzącej. Poseł torysów do Izby Gmin został w dniu wczorajszym, 17 maja 2022 roku, aresztowany przez funkcjonariusz Met Police. Ciążą na nim zarzuty związane z przestępstwami na tle seksualnym, w tym związane z gwałtem i napaścią seksualną. Aresztowanie polityka jest efektem dwuletniego śledztwa i dotyczy przestępstw, które miały zostać popełnione w latach 2002-2009. Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez londyńską policją, "mężczyzna w wieku 50 lat został aresztowany pod zarzutem nieprzyzwoitej napaści, napaści na tle seksualnym, gwałtu, nadużycia pozycji zaufania i niewłaściwego postępowania w urzędzie publicznym". Wszystko wskazuje na to, że przestępstwa te popełniono w Londynie, a źródła w Westminsterze, na jakie powołuje się 'Guardian", wskazują, że niektóre z tych przestępstw miały zostać popełnione w brytyjskim parlamencie.

W chwili obecnej oskarżony przebywa w jednym ze stołecznych aresztów. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Central Specialist Crime.

Gwałt w brytyjskim parlamencie?

Jak ustalili dziennikarze "The Sun", oskarżony jest politykiem rządzącej w UK Partii Konserwatywnej i zasiada w Izbie Gmin. W związku z tym partyjne władze zdecydowały się na działania w tej kwestii - whip torysów wydał oskarżonemu zakaz wstępu do budynków parlamentu. Oprócz tego Partii Konserwatywna w wydanym komunikacie zaznaczyła, iż nie będzie komentować tej sprawy do czasu zakończenia śledztwa przez policję.

Dla pełnego kontekstu warto dodać, iż aresztowanie anonimowego posła miało miejsce po tym, jak dwaj inni torysi zostali pozbawieni swoich mandatów. Imran Ahmad Khan (okręg Wakefield) została skazany za napaść seksualną na 15-letniego chłopca, a Neil Parish (okrąg Tiverton) przyznał się do oglądania pornografii w Izbie Gmin. Obaj zrezygnowali ze swoich mandatów, a wybory w ich okręgach zaplanowano na 23 czerwca.

Trudno dziwić się wielu konserwatywnym posłom zasiadających w tylnych ławach Izby Gmin, którzy są zaniepokojeni kolejnymi aferami i skandali godzącymi w Partię Konserwatywną. Partię, która przynajmniej chce uchodzić za stronnictwo prawa i porządku, a także wyznające określone wartości.