Skandal ma antenie BBC Radio 4: Przewodniczący Forum Muzułmańskich Konserwatystów porównał Borisa Johnsona do Hitlera!

Do swego rodzaju skandalu doszło na antenie BBC Radio 4, gdzie przewodniczący Forum Muzułmańskich Konserwatystów porównał Borisa Johnsona do Adolfa Hitlera. Mohammed Amin zaznaczył jednakże, że w jego porównaniu nie chodzi o to, iż Boris Johnson chciałby „wysyłać ludzi do komór gazowych”, ale że „w sposób niewystarczający troszczy się on o istotę prawdy”.

Używając tak szokującego porównania Mohammed Amin chciał zwrócić uwagę na fakt, że według niego, tak jak i według wielu muzułmanów sympatyzujących z Partią Konserwatywną, Boris Johnson nie nadaje się na lidera torysów, a tym samym na premiera Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Forum Muzułmańskich Konserwatystów (organizacji stowarzyszonej z Partią Konserwatywną) podkreślił, że popularność danej osoby w obrębie ugrupowania nie oznacza jeszcze, iż nadaje się ona do przejęcia przywództwa. - Popularność nie jest testem. Testem jest to, czy dana osoba jest wystarczająco moralna, by zostać premierem i ja wierzę, że on tego testu nie zdaje – powiedział Amin. Po czym, ku zdziwieniu prowadzonych wywiad dziennikarzy, przewodniczący muzułmańskich konserwatystów dodał: - Wielu Niemców też myślało, że Hitler jest dla nich odpowiednim przywódcą.

Po zdecydowanej reakcji dziennikarki BBC Radio 4, która określiła porównanie Borisa Johnsona do Hitlera szokującym, Mohammed Amin szybko pośpieszył z wyjaśnieniem, ale nie wycofał się ze swoich słów. - Nie mówię, że Boris Johnson chciałby wysłać ludzi do komór gazowych, to jasne, że nie. On jest bufonem. Ale jeśli o mnie chodzi, to on w sposób niewystarczający troszczy się o istotę prawdy, by być członkiem partii, której chce przewodzić – zaznaczył przewodniczący. - Nie jestem przygotowany na to, żeby być członkiem ugrupowania, które wybierze go na swojego lidera. W takim wypadku zrezygnuję z członkostwa w partii po 36 latach – dodał Amin, sugerując, że podobnie może się zachować wielu członków Partii Konserwatywnej wyznania muzułmańskiego.

