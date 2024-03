Irlandia Simon Harris zostanie nowym premierem Irlandii

Nowym premierem Republiki Irlandii został Simon Harris. Polityk Fine Gael na tym stanowisku zastąpił Leo Varadkara, który ustąpił ze stanowiska taoiseacha z dość niejasnych przyczyn w minionym tygodniu. Kim jest najmłodszy szef rządu „Zielonej Wyspy” w historii?

W dniu 20 marca 2024 do dymisji podał się w trybie natychmiastowym 45-letni Leo Varadkar. Tłumacząc powody swojej rezygnacji, zaznaczał, iż „politycy są istotami ludzkimi i mają swoje granice”. Były premier, podejmując taką decyzję, zwracał uwagę na powody „personalne i polityczne”. Niemniej, obserwatorzy irlandzkiej sceny politycznej zaznaczają, że Varadkar nie przedstawił konkretnych przyczyn swojego odejścia. Jego decyzja określana jest jednocześnie, jako niespodziewana oraz dość enigmatyczna.

Po więcej szczegółów dotyczących rezygnacji premiera odsyłamy do naszego tekstu: „Premier Irlandii, Leo Varadkar podał się do dymisji. Będą nowe wybory?“. Następcą Varadkara został Simon Harris. Zaledwie 37-letni polityk stanie się najmłodszych politykiem piastującym stanowisko taoiseacha w irlandzkiej historii. Był jedynym chętnym do stanięcia na czele rządu w Dublinie.

– To największy zaszczyt mojego życia, by przejąć przywództwo tej wspaniałej partii – komentuje Harris, który oficjalnie obejmie stanowisko premiera Irlandii 9 kwietnia 2024.

Kim jest Simon Harris?

Polityk urodzony w Dublinie stanie się najmłodszym premierem Irlandii w historii, obejmując to stanowisko w wieku zaledwie 37 lat. Polityczna kariera Simona Harrisa rozwija się w iście zawrotnym tempie, ale trzeba zaznaczyć, iż zaczął bardzo wcześnie. Harris swój pierwszy wiec polityczny zorganizował, mając zaledwie 16 lat. Dla polityki rzucił szkołę, a w wieku zaledwie 22 lat został lokalnym radnym.

Już w 2011 dostał się do parlamentu, a następnie w 2016 oraz 2020 udało mu się uzyskać reelekcję. Harris był określany, jako „the baby of the House”, ze względu na to, że został najmłodszym posłem 31. irlandzkiego parlamentu. Współtworzył ostatnie irlandzkie rządy kierowane przez wspomnianego wyżej Vardkara oraz Micheála Martina, w których pełnił ministerialne funkcje. W wieku 27 lat został młodszym ministrem, a w wieku 29 lat objął resort zdrowia. Miało to miejsce w czasie, gdy kraj zmagał się z pandemią, a Harris, znajdując się na pierwszej linii frontu walki z Covid-19 stał się rozpoznawalnym politykiem.

Zmiana lidera przed wyborami

Odbierając partyjną nominację, Harris powiedział, że „odwdzięczy się za to zaufanie ciężką pracą”. Nowy premier zaznaczył również, iż „to moment, w którym Fine Gael się resetuje, to moment, w którym Fine Gael ponownie się łączy”. Dodajmy również, iż zmiana przywództwa w Fine Gael następuje w perspektywie zbliżających się wyborów (muszą najpóźniej odbyć się w 22 marca przyszłego roku).