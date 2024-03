Premier Irlandii niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska lidera partii Fine Gael w trybie natychmiastowym. 45-letni Varadkar podał się do dymisji z powodów „personalnych i politycznych”.

W swoim emocjonalnym wystąpieniu dotyczącym rezygnacji, premier Irlandii powiedział, że „politycy są istotami ludzkimi i mają swoje granice”. Varadkar stwierdził jednak optymistycznie, że „czas działać dalej”.

45-letni Varadkar, który stanowisko premiera Irlandii objął w 2017 roku stając się jednocześnie najmłodszym szefem rządu w historii kraju, podając się do dymisji powiedział:

– Dowiedziałem się tak wiele o tak wielu sprawach, poznałem tak wielu ludzi, których nigdy bym nie spotkał. Byłem w miejscach, których nigdy bym nie zobaczył, zarówno w kraju jak i za granicą. Jestem za to głęboko wdzięczny. I pomimo wyzwań z całego serca polecam karierę polityczną każdemu, kto się nad tym zastanawia. Politycy są jednak ludźmi i mamy swoje ograniczenia. Dajemy z siebie wszystko, dopóki starcza nam sił. A potem musimy iść dalej.

Varadkar stojąc przed budynkiem rządu w Dublinie powiedział także, że nie ma jeszcze żadnych planów na przyszłość, ale „będzie miał czas, aby o tym pomyśleć”. Dodał też, że nowy lider „będzie w lepszej pozycji niż ja”, aby zdobyć mandaty dla partii Fine Gael w następnych wyborach.

– Po siedmiu latach sprawowania urzędu nie czuję już, że jestem najlepszą osobą do pełnienia tego stanowiska – dodał Varadkar.

W związku z rezygnacją Varadkara liderka Sinn Fein wezwała do nowych wyborów w Irlandii. Mary Lou McDonald chce, aby w kraju rozpisano wybory powszechne.

Przypomnijmy, że Varadkar będąc premierem stał na czele koalicyjnego rządu, który jego partia (Fine Gael) stworzyła z Fianna Fail i Partią Zielonych. Jego dymisja nie jest wcale jednoznaczna z koniecznością rozpisania nowych wyborów. Konieczne jest jedynie to, aby odbyły się one najpóźniej 22 marca przyszłego roku.

The next Taoiseach should be chosen by the people, not by the Fine Gael parliamentary party.

There needs to be a General Election

It's time for change! #GeneralElectionNow pic.twitter.com/pweMqbFuIY

— Mary Lou McDonald (@MaryLouMcDonald) March 20, 2024