Sieci Asda i Morrisons zapowiedziały obniżkę cen artykułów spożywczych - co i o ile potanieje?

Asda i Morrisons zapowiedziały obniżkę cen setek swoich produktów. Obie sieci "reklamują" ten ruch jako pomoc dla brytyjskich rodzin zmagających się z rosnącymi kosztami życia, ale faktycznie są do niego zmuszone, bo ciągle przegrywają rywalizację o klienta z niemieckimi dyskontami.

Klienci na Wyspach od dłuższego czasu coraz częściej decydują się na robienie zakupów w Lidlu i Aldi, niż w brytyjskich marketach. Decydującym czynnikiem są po prostu ceny, które w niemieckich dyskontach są niższe. Asda i Morrisons postanowiły zawalczyć o klientów tą samą bronią. W obliczu radykalnie rosnących kosztów życia w UK obie te sieci zapowiedziały "ulżenie" brytyjskich rodzinom poprzez obniżenie cen. Asda tnie ceny w przypadku ponad 100 podstawowych produktów, a Morrisons obniży koszty zakupy około 500 artykułów.

Obniżka cen w sieci Morrison wyniesie średnio 14% i będzie dotyczyła ponad 500 towarów, w których znajdziemy między innymi nabiał (jajka), mięso (wołowinę) oraz ryż. Tańsze będą płatki zbożowe, sosy do gotowania, kurczak i kiełbaski, a także mąka, chleb i szynka. Cięcia mają objąć zarówno żywność z dłuższym terminem ważności, tzw. produkty suche, jak i artkuły chłodzone i mrożone. "Wiemy, że nasi klienci znajdują się w tej chwili pod prawdziwą presją finansową i chcemy im pomóc, jeśli chodzi o koszty zakupów spożywczych" - komentował David Potts.

Dwie brytyjskie sieci zapowiedziały obniżkę cen

Z kolei Asda planuje średnią obniżkę na poziomie 12%. Ceny ponad 100 produktów spożywczych zostaną "dropped and locked" i będzie dotyczyło to świeżych owoców i warzyw, świeżego mięsa oraz mrożonek. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu Asda wprowadziła na rynek linię Just Essentials, w której oferuje podstawowe artykuły spożywcze w atrakcyjnych cenach. Będą one dostępne we wszystkich sklepach tej marki od maja 2022.

"Wiemy, że budżety gospodarstw domowych są ograniczane przez rosnące koszty utrzymania. Jesteśmy zobowiązani robić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych klientów, współpracowników i społeczności w tych wyjątkowo trudnych czasach" - powiedział Mohsin Issa, współwłaściciel Asda.

Asda i Morrisons będą taniej sprzedawały artykuły spożywcze

Inflacja cen artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii wyniosła 5,2% w ciągu 12 tygodni do 20 marca, osiągając tym samym najwyższy poziom od kwietnia 2012 roku. W tym czasie Lidl i Aldi były jedynymi sieciami retail, które odnotowały wzrost sprzedaży i udziałów w rynku. Z kolei Morrisons i Asda odnotowały największe spadki sprzedaży i udziału w rynku.