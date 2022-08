Sieć sklepów Co-op oskarżono o "orwellowskie" metody inwigilowania swoich klientów

Fot: Wikimedia Commons

Jedna z brytyjskich sieci marketów miała wykorzystywać w swoich sklepach nowoczesny system kamer, którego stosowanie w UK jest nielegalne. Co-op zostało pozwane przez organizacja Big Brother Watch do sądu w związku z tą sprawą.

Według aktywistów z Big Brother Watch nowoczesny system kamer, w ramach którego używano nielegalnych technologii w UK został zainstalowany w 35 z 200 sklepów Southern Co-op, a konkretnie w Portsmouth, Bournemouth, Bristolu, Brighton and Hove, Chichester, Southampton i Londynie. O jakie technologie chodzi? Jak czytamy na łamach serwisu "Sky News", w tych placówkach mieliśmy do czynienia z system CCTV, który był w stanie rozpoznawać twarze klientów. Prowadzi to w efekcie do domniemanie nielegalnego zdobywania danych biometrycznych, tworzenia profili klientów, które następnie są przechowywane przez sieć oraz mogą zostać wykorzystane choćby do tworzenia tzw.: "czarnych list".

"Nasza skarga prawna, która została skierowana do Komisarza ds. Informacji jest ważnym krokiem w kierunku ochrony prawa do prywatności tysięcy osób, które są dotknięte tym niebezpiecznie natrętnym, sprywatyzowanym szpiegowaniem" - komentowała w brytyjskich mediach Silkie Carlo, dyrektor Big Brother Watch.

Sieć Co-op z poważnymi zarzutami

"Wykorzystywanie przez Southern Co-op technologii rozpoznawania twarzy na żywo jest skrajnie orwellowskie. Wysoce prawdopodobne, że jest również niezgodne z prawem i musi zostać natychmiast zatrzymane przez Komisarza ds. Informacji. Supermarket dodaje klientów do tajnych list bez należytego procesu, co oznacza, że ​​kupujący mogą być szpiegowani, umieszczani na czarnych listach w wielu sklepach i można odmawiać im obsługi, mimo że są całkowicie niewinni" - dodawała Carlo.

Co więcej, przedstawiciele Big Brother Watch zwrócili uwagę, że postepowanie firmy w tej kwestii jest "głęboko nieetyczne" i zdecydowanie odradzili robienie zakupów w Co-opie.

Firma ma nielegalnie wykorzystwać technologię rozpoznawania twarzy

Jaka była odpowiedź władz sieci? "Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki związane z używaniem technologii rozpoznawania twarzy i ciężko pracujemy, aby zrównoważyć prawa naszych klientów z potrzebą ochrony naszych współpracowników i klientów przed niedopuszczalną przemocą i nadużyciami" - jak czytamy.

"Bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów jest najważniejsze. Ta technologia w znacznym stopniu przyczyniła się do znacznej poprawy bezpieczeństwa w ograniczonej liczbie lokalizacji wysokiego ryzyka, w których jest używana" - jak dodano. Jednocześnie zaznaczono, iż Co-op dostosuje się w pełni do wyroku sądu w tej sprawie.

