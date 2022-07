W tym roku jesień może zawitać na Wyspy najwcześniej od 20 lat! To efekt niedawnych upałów

To bardzo możliwe, po rekordowych upałach

Fot. Getty

Czy w tym roku czeka nas nadzwyczaj wczesna jesień? Być może, informują meteorolodzy, którzy wskazują, że może to nastąpić w wyniku niedawnych, skrajnych upałów i braku opadów.

Ekstremalne temperatury i brak opadów już teraz dają o sobie znać w Wielkiej Brytanii. Meteorolodzy wskazują na pierwsze oznaki jesieni i informują, że nietypowe czynniki pogodowe mogą doprowadzić do rychłego zmiany pór roku. Przez rekordowe temperatury niektóre drzewa już zaczęły upuszczać liście, a jeżyny dojrzały na wiele tygodni przed typowym dla siebie terminem. Wszystkie te znaki każą zatem przypuszczać, że w tym roku jesień zawita na Wyspy najwcześniej od 20 lat.

W Wielkiej Brytanii brakuje wody

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w innych krajach Europy, zaczyna brakować wody. To efekt rekordowo niskich opadów deszczu, przez które wysychają rzeki i jeziora. Jeśli w najbliższym czasie nad UK nie nadciągną większe chmury, które przyniosą intensywniejsze opady, Met Office potwierdzi stan suszy w Wielkiej Brytanii. W lipcu (do środy 27.07) w UK spadło zaledwie 15,8 mm deszczu i jest to najniższy wynik od 1911 r., gdy na Wyspy spadło jedynie 13,4 mm deszczu. Niestety, jak alarmują meteorolodzy, w Londynie i na południowym wschodzie kraju nie będzie w najbliższym czasie padać.

Jesień oficjalnie zaczyna się dopiero 1 września, ale fale upałów mogą zakłócić zmianę pór roku. Tak było na przykład w trakcie gorącego lata w 2003 roku. - Rekordowe upały, których właśnie doświadczyliśmy, przyspieszyły pojawienie się pierwszych oznak jesieni. Jeżyny dojrzały w tym roku w rekordowo szybkim tempie na południa Anglii. Głóg i jarzębina również dojrzewają wcześnie w niektórych częściach kraju, i tam też obserwuje się wczesne przebarwianie się liści - zaznacza Fritha West z Woodland Trust.

