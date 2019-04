Shamima Begum będzie miała prawnika! To 79-letnia Brytyjka, która broniła Juliana Assange'a i radykalnego duchownego Abu Qatada

Fot. Getty/YouTube

Shamima Begum nie składa broni i zamierza do końca walczyć o pozwolenie na wjazd do UK. Tym razem media obiegła wiadomość, że 19-letnią żonę bojownika ISIS będzie reprezentować przed brytyjskim sądem Gareth Peirce – angielska prawniczka i specjalistka z dziedziny praw człowieka, która ma swoim koncie obronę wielu kontrowersyjnych postaci.

Shamima Begum jest zdesperowana, by powrócić do Wielkiej Brytanii, gdzie się urodziła i gdzie mieszkała od dzieciństwa. Tym razem media obiegła wiadomość, że była żona bojownika ISIS, która spędziła w Syrii cztery lata i która na skutek wojny straciła trójkę dzieci, będzie walczyć o pozwolenie na powrót do UK z pomocą znanej prawniczki Gareth Peirce.

Gareth Peirce nie jest już może najmłodszą prawniczką, ponieważ liczy sobie 79 lat, ale jest specjalistą ds. praw człowieka. Brytyjka broniła przed brytyjskimi sądami wiele kontrowersyjnych postaci, w tym m.in. najsłynniejszego demaskatora Juliana Assange'a i radykalnego islamskiego duchownego Abu Qatada. Swego czasu do Gareth Peirce przylgnął nawet przydomek „prawniczki każdego oskarżonego dżihadysty i podejrzanego bojownika IRA”. Historia zawodowa Peirce została zresztą w latach 90. przeniesiona na ekrany, a w filmie „W imię ojca” rolę brytyjskiej prawniczki, broniącej Irlandczyka niesłusznie aresztowanego za rzekomy udział w zamachu bombowym, zagrała Emma Thompson.

Jakie szanse będzie miała Shamima Begum broniona przez Gareth Peirce? Z pewnością nazwisko prawniczki nada sprawie rozgłosu i jeszcze bardziej skłoni do debaty nad problemem Brytyjczyków, którzy skruszeni chcą powrócić do ojczyzny po pobycie w tzw. Państwie Islamskim. Jednak na obecny moment sprawa wydaje się arcytrudna, ponieważ minister spraw wewnętrznych Sajid Javid pozbawił niedawno temu 19-latkę obywatelstwa, uzasadniając swoją decyzję tym, że kobieta posiada jeszcze po matce obywatelstwo Bangladeszu.

