Settled status: Co zrobić, jeśli nie wszystkie dokumenty dołączane we wniosku do Home Office są w języku angielskim?

Fot. Getty

Większość dokumentów dołączanych przez imigrantów z UE do wniosków o status osoby osiedlonej lub o status osoby tymczasowo osiedlonej w UK, jest w języku angielskim. Co jednak zrobić w momencie, gdy chcemy Home Office przedłożyć dokument, który nie jest w języku angielskim?

Z samej natury programu osiedleńczego dla imigrantów z krajów UE po Brexicie wynika, że większość dokumentów przedkładanych przez nich do Home Office jest w języku angielskim. W końcu najczęstszym i najłatwiejszym sposobem potwierdzenia naszego stałego pobytu na Wyspach jest zaprezentowanie tzw. payslipów (odcinków wypłaty otrzymywanych przez pracownika wraz w wypłatą i obejmujących zarówno kwotę do wypłaty, jak i naliczone podatki) czy też rachunków za media, które co miesiąc przychodzą na nasze nazwisko i na podany przez nas adres w UK. Ale może się też zdarzyć, że główne dokumenty, które potwierdzają nasz stały pobyt w Wielkiej Brytanii, są w innym języku, niż język angielski. Poniższy przykład stanowi jeden z takich wyjątków.

Settled status dla seniora

Jedna z sytuacji, w której dokument potwierdzający stały pobyt w UK może nie być w języku angielskim, może dotyczyć seniora z kraju UE, który na Wyspy zjechał dopiero po przejściu na emeryturę. Załóżmy zatem, że Marie - obywatelka Belgii - przeniosła się do Wielkiej Brytanii w wieku 65 lat, po tym, jak osiągnęła wiek emerytalny. Od czasu przeprowadzki Marie co miesiąc otrzymuje pismo od swojego ubezpieczyciela w Belgii o kwocie wypłaconej emerytury. List, podobnie jak część nazw i adresów, jest w języku angielskim, ale adres Marie w UK jest już brytyjski. Marie może wykorzystać listy od ubezpieczyciela jako dowód stałego pobytu w UK i w tym wypadku prawdopodobnie nie będzie nawet musiała tłumaczyć treści listów na potrzeby wniosku o status osoby osiedlonej.

Dodajmy natomiast, że może się zdarzyć, iż tłumaczenie dokumentu przedkładanego w Home Office w ramach wniosku o Settled Status będzie potrzebne. Ale i wówczas nie należy się tym zbytnio martwić, tylko w tym celu należy zlecić tłumaczowi przysięgłemu poświadczone tłumaczenie dokumentu/dokumentów. Różne państwa różnie regulują zasady dokonywania tłumaczeń poświadczonych, natomiast w Polsce zajmują się nimi tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.