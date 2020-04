Seniorzy sami zabrali się za ratowanie NHS – Teraz £200 000 zebrała 90-latka wspinając się po schodach na wysokość ponad 700 m

Fot. YouTube

90-letnia Szkotka, zachęcona ogromnym odzewem, z jakim spotkała się społeczeństwie brytyjskim zbiórka pieniędzy zorganizowana przez 99-letniego Toma Moore'a, również postanowiła sprostać pewnemu wyzwaniu. Seniorka wymyśliła, że wejdzie po schodach w swoim domu na wysokość słynnej w Szkocji góry Suilven i również zachęci w tym czasie Brytyjczyków do wpłacania datków na NHS.

Przypomnijmy, że akcja emerytowanego kapitana brytyjskiej armii Toma Moore'a spotkała się z niebywałym odzewem w społeczeństwie brytyjskim. 99-letni weteran postanowił sto razy pokonać 25-metrową trasę wokół swojego ogrodu i zachęcić przy okazji ludzi do wpłacania datków na brytyjską służbę zdrowia. Szczodrość Brytyjczyków przy okazji tej akcji przerosła wszelkie oczekiwania, a staruszek zebrał dla NHS ponad £25 mln.

Zachęcona powodzeniem Toma Moore'a, 90-letnia Margaret Payne, postanowiła w podobny sposób pomóc finansowo NHS i postawiła sobie za cel wejście po schodach na wysokość słynnej w Szkocji góry Suilven. Góra ta, usytuowana terenie hrabstwa Sutherland, wznosi się na wysokość 731 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej niezwykłych szczytów w Szkocji, otoczonym bajecznymi wrzosowiskami i bagnami. Aby wspiąć się w swoim domu „na szczyt góry Suilven” Szkotka będzie musiała wejść na piętro aż... 282 razy!

Margaret Payne już zebrała £200 000, a to przecież jeszcze nie koniec. Seniorka wyznała, że są trzy powody, dla których właśnie w ten sposób zdecydowała się pomóc NHS. Przede wszystkim Szkotka uznała, że akcja zorganizowana przez Toma Moore'a była zupełnie spektakularna i że można by ją częściowo skopiować, żeby zebrać jeszcze więcej środków dla służby zdrowia. Po drugie Payne chce w ten sposób podziękować lekarzom i pielęgniarkom za to, w jaki sposób opiekowali się jej zmarłym niedawno mężem. Wreszcie akcja ma być wielkim podziękowaniem w ogóle dla pracowników NHS za ich codzienną, pełną poświęcenia pracę.