Wspaniała akcja Polaków – Zorganizowali błyskawiczną i największą pomoc dla pracowników NHS w Hereford ! [Zdjęcia]

Fot. Facebook

W chwilach kryzysu Polacy zawsze pokazują, że potrafią szybko się zjednoczyć i podjąć zdecydowane działania w szczytnym celu. Nie inaczej było w Herefordshire, gdzie w ciągu zaledwie kilku dni polska społeczność zorganizowała zbiórkę na pomoc dla dzielnych lekarzy Wye Valley NHS Trust.

Wszystko zaczęło się od zamieszczenia na Facebooku przez Rafała Dankowskiego posta z apelem o zrobienie czegoś przez polską społeczność Herefordshire dla personelu NHS w Hereford. Post ukazał się na grupie „Hereford Polski Portal Społecznościowy” i była w nim mowa o zebraniu pieniędzy na zakup potrzebnego sprzętu medycznego, takiego jak choćby deficytowe w obecnym czasie maseczki. Do inicjatywy Rafała Dankowskiego błyskawicznie przyłączyła się skupiająca Polaków w Hereford organizacja „Together”, która udostępniła w celu przeprowadzenia zbiórki numer konta swojej fundacji

Czytaj też: "Róbcie zakupy tylko RAZ W TYGODNIU!" - zaleca brytyjski minister

Jednocześnie Iwona Humienna z „Together” skontaktowała się ze szpitalem Wye Valley NHS Trust, by zasięgnąć informacji o tym, jaka pomoc jest obecnie potrzebna lekarzom i pielęgniarkom w Hereford. - Odpowiedź była zaskakująca, gdyż szpital poprosił o napoje i jedzenie dla personelu, a także kosmetyki, takie jak chusteczki, dezodoranty czy kremy do rąk – relacjonuje pomysłodawca całej akcji, Rafał Dankowski.

Przekazanie darów w dniu 31 marca

Apel o pomoc dla pracowników NHS w Hereford spotkał się z niezwykle pozytywnym odzewem wśród Polaków z Herefordshire. Już w ciągu pierwszych kilku dni udało się uzbierać £1500, a do czwartku suma wpłat na koncie dobiła do prawie £1700. Rafał Dankowski i Iwona Humienna, wraz z grupą wolontariuszy, dostarczyli dary we wtorek 31 marca i w czwartek 1 kwietnia.

Nie przegap: Naukowcy ogłosili pozytywne wyniki testów szczepionki przeciwko koronawirusowi. Miałaby być podawana w nowatorski sposób

- Personel szpitala nie mógł uwierzyć, jak wielką pomoc udało się zgromadzić, że polska społeczność potrafiła się zjednoczyć w tak trudnej dla każdego sytuacji – mówi z dumą Dankowski. I dodaje: - Każdy docenia, jak ważną pracę wykonuje teraz personel NHS, dla nas, każdego dnia, a polska społeczność potrafi docenić ich pracę. Dlatego chcieliśmy pomóc w taki właśnie sposób. Razem z Iwoną przez 5 dni byliśmy na nogach po 15 godzin. Ale było warto!

Przekazanie darów w dniu 2 kwietnia