Styl życia Senior Researcher dr Hamada Alshaer i skutki wybóru LanguageCert SELT w drodze do sukcesu

Studium przypadku: Droga dr Alshaer’a Hamada do obywatelstwa brytyjskiego

Przedstawiciele naukowych środowisk akademickich są bardzo poszukiwani i zachęcani do życia oraz pracy w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich wybiera LanguageCert jako miejsce egzaminu z języka angielskiego. Jedną z takich osób jest dr Hamada Alshaer, który przyjechał do Wielkiej Brytanii ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2015 r., aby realizować swoje ambicje zawodowe i oprócz obywatelstwa francuskiego otrzymał obywatelstwo brytyjskie.

Ponieważ Hamada urodził się w Palestynie, jego pierwszym językiem był arabski i od najmłodszych lat miał smykałkę do języków. Jego miłość do czytania sprawiła, że początkowo zainteresował się nauką nowych języków i zrozumieniem komunikacji międzyludzkiej w różnych cywilizacjach. Obecnie m ówi po angielsku, a także po francusku, niemiecku oraz w języku urdu.

Hamada uzyskał stopnie naukowe dzięki wsparciu selektywnych programów stypendialnych i uzyskał tytuł doktora w dziedzinie inżynierii komputerowej i telekomunikacji na jednym z najlepszych uniwersytetów we Francji, Uniwersytecie Pierre’a i Marii Curie w grudniu 2005 roku.

Po ukończeniu doktoratu Hamada chciał zbadać wybrane przez siebie branże i perspektywy kariery w nowatorskich badaniach. Obejmuje to definiowane programowo systemy mobilne i bezprzewodowe oraz sieci, od zastosowań przemysłowych do wirtualizacji i integracji małych sieci komórkowych, Internetu rzeczy, internetu przedmiotów (ang. Internet of things – IoT), sieci rdzeniowych 5G, bezpieczeństwa cybernetycznego i inteligentnych systemów transportowych.

„Musisz wykorzystywać okazje, iść do przodu i odnosić sukcesy – nie ma cofania się” – powiedział.

Dlaczego LanguageCert:

Hamada przystąpił do testu LanguageCert SELT B1, aby wypełnić wniosek o obywatelstwo brytyjskie. Podczas szukania dostawców SELT, Hamada z zadowoleniem stwierdził, że LanguageCert jest bardzo konkurencyjne cenowo: „Ogólnie było to naprawdę miłe doświadczenie. Zarezerwowałem mój test online i było to bardzo proste. Test był praktyczny i uczciwy” – powiedział Hamada.

Zdanie LanguageCert SELT B1 umożliwiło mu skupienie się na przyszłych ambicjach zawodowych. Do tej pory jest autorem ponad 50 artykułów na różne tematy badawcze z zakresu inżynierii elektrycznej i komputerowej, w tym technologii i systemów informatycznych, a także jest autorem książki.

Obecnie pracuje jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Strathclyde i mieszka w Edynburgu z żoną, która dołączyła do niego z Palestyny na początku tego roku. Jest podekscytowany i z optymizmem patrzy w przyszłość.

Powiedział: „Chociaż pogoda jest nieprzewidywalna, naprawdę lubimy Edynburg i nie myślimy o przeprowadzce stąd”.

