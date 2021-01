Ścisły narodowy lockdown w Szkocji już od północy. Nicola Sturgeon ogłosiła zaostrzenie restrykcji

Fot. Getty

Premier Szkocji ogłosiła ścisły narodowy lockdown, który zacznie obowiązywać już od północy. Jakie restrykcje Nicola Sturgeon nakłada na mieszkańców Szkocji tym razem?

Nicola Sturgeon ogłosiła, że ​​od północy w Szkocji zacznie obowiązywać ścisły narodowy lockdown. „Nie jest przesadą stwierdzenie, że bardziej niepokoi mnie sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz, niż kiedykolwiek od marca ubiegłego roku” - mówiła premier Szkocji ogłaszając w parlamencie zaostrzenie restrykcji.

Narodowy lockdown w Szkocji. Jakie restrykcje wchodzą w życie

Ogłoszenie ścisłego narodowego lockdownu w Szkocji przez premier Nicolę Sturgeon oznacza, że od północy z 4 na 5 stycznia 2021 zaczną obowiązywać znacznie surowsze restrykcje. Jak podkreśliła premier, przestrzeganie restrykcji będzie obwarowane prawnie.

Przemawiając w szkockim parlamencie Nicola Sturgeon poinformowała deputowanych, że wśród obostrzeń znajdzie się przede wszystkim zakaz wychodzenia z domów co najmniej do końca stycznia - bez istotnego powodu. Dozwolone będzie zatem np. wyjście w celu zakupu żywności i leków, w celu udania się na ćwiczenia fizyczne, w celu wypełnienia obowiązków opiekuńczych itp. Mieszkańcy Szkocji powinni pracować z domów, jeśli mają taką możliwość. Co najmniej do końca miesiąca szkoły w Szkocji pozostaną zamknięte dla większości uczniów. Nauczanie będzie prowadzone zdalnie.

Ponadto od północy w Szkocji zakazane będą wszelkie spotkania z osobami z innych gospodarstw domowych - zarówno w pomieszczeniach, jak i na powietrzu. Dozwolone pozostaną jedynie spotkania z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Zamknięte zostaną miejsca kultu religijnego, a sportowe zajęcia grupowe będą zawieszone.

Nicola Sturgeon ogłasza ścisły narodowy lockdown w Szkocji. ZOBACZ WIDEO:

Uzasadniając decyzję o wprowadzeniu narodowego lockdownu w Szkocji, Nicola Sturgeon mówiła, że główną przyczyną jest gwałtowny wzrost tempa rozwoju epidemii. Tempo transmisji wirusa podniosło wskaźnik R do poziomu powyżej 1 po pojawieniu się w UK nowego szczepu koronawirusa. Premier Szkocji zaznaczyła, że aktualne ograniczenia nie pozwolą na przywrócenie R do poziomu poniżej 1 - dlatego restrykcje trzeba zaostrzyć.

„Konieczne jest dalsze ograniczenie interakcji między różnymi gospodarstwami domowymi, aby zahamować rozprzestrzenianie się [wirusa] i przywrócić kontrolę nad sytuacją, jednocześnie zaszczepiając więcej osób” - mówiła Nicola Sturgeon. Premier Szkocji dodała, że jeśli dalsze ograniczenia nie zostaną wprowadzone, służba zdrowia przestanie być wydolna w ciągu „3-4 tygodni”. „Musimy działać szybko” - podkreśliła Nicola Sturgeon.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnych szkockich stronach rządowych: LOCKDOWN SZKOCJA.