Trzeci lockdown w UK: Boris Johnson potwierdził, że niebawem wprowadzi jeszcze bardziej zaostrzone restrykcje

W czasie poniedziałkowej wizyty w Chase Farm Hospital w północnym Londynie Boris Johnson potwierdził, że konieczne będzie wprowadzenie jeszcze bardziej zaostrzonych restrykcji. O tym, jak będą one wyglądać, premier może poinformować jeszcze dzisiaj.

Premier Boris Johnson spotkał się w poniedziałek w Chase Farm Hospital w północnym Londynie z pierwszymi osobami, którym podano szczepionkę Oxford AstraZeneca. Przy okazji zabrał głos w sprawie dalszych działań rządu dotyczących wciąż rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa.

Premier zaostrzy restrykcje

W czasie swojej wizyty w szpitalu w północnym Londynie premier powiedział:

- Gdy przyjrzymy się liczbom, nie będzie żadnych wątpliwości, że musimy wprowadzić jeszcze bardziej zaostrzone restrykcje i poinformujemy o nich we właściwym czasie.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Boris Johnson zamierza powiadomić o nowych regulacjach, ale może to zrobić już dziś. Premier zapewnił, że rząd „zrobi wszystko, co może, aby mieć wirusa pod kontrolą, a ludzie nie powinni mieć żadnych wątpliwości, że rząd zrobi wszystko, co będzie konieczne”. Podkreślił jednak, że w tym „krytycznym momencie” istotne jest „zachowanie dyscypliny”.

W poniedziałek odbędzie się spotkanie komisji rządowej ds. pandemii „Covid-0”, która zdecyduje, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, aby skuteczniej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Trzeci lockdown w UK

Potwierdzenie wprowadzenia jeszcze bardziej zaostrzonych restrykcji przez premiera nastąpiło po tym, jak Matt Hancock powiedział w poniedziałek rano „Sky News”, że „nie wyklucza” wprowadzenia trzeciego lockdownu w kraju, a także przyznał, że obecny czterostopniowy system alertowy „nie działa”.