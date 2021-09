Rząd UK zawiesił gwarancje emerytalne. Czym jest „triple lock” i dlaczego został tymczasowo wycofany?

Fot. Getty

Rząd UK tymczasowo wycofał tzw. triple lock, czyli gwarancje emerytalne stosowane do ustalania wysokości corocznej podwyżki emerytury państwowej (state pension). Co to oznacza w praktyce?

Dlaczego brytyjskie władze zawiesiły gwarancje emerytalne? Czy należy się obawiać o swoje oszczędności na starość, odłożone w ramach state pension?

Czym są brytyjskie gwarancje emerytalne triple lock?

Brytyjska emerytura państwowa rośnie każdego roku w kwietniu, a podwyżka ustalana jest na podstawie trzech czynników:

wartość inflacji mierzona wskaźnikiem Consumer Prices Index (CPI)

średnia podwyżka płac

2,5 proc.

Zgodnie z zasadami gwarancji triple lock, coroczna podwyżka state pension nie może być niższa, niż wartość najwyższego ze wskazanych trzech czynników. W najgorszym wypadku, oznacza to, że podwyżka emerytury państwowej w UK nie może być niższa niż 2,5 proc. rocznie.

Gwarancje emerytalne triple lock zostały wprowadzone w UK w 2010 roku – za rządów koalicji Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demokratów. Dodatkowo, w swoim manifeście wyborczym z 2019 roku Torysi zapewniali, że zachowają gwarancje emerytalne, jeśli wygrają wybory.

W związku z tymczasowym wycofaniem triple lock, konserwatyści są obecnie posądzani o niespełnienie obietnic wyborczych. Na czym dokładnie polega zawieszenie gwarancji emerytalnych w UK i czy jest się czego obawiać?

Rząd UK zawiesił gwarancje emerytalne (triple lock)

Przyczyny zawieszenia triple lock są bezpośrednio związane z pandemią. W czasie lockdownów wielu brytyjskich pracowników zarabiało mniej niż normalnie – z powodu przebywania na furlough. Średnia pensja poszła więc w dół.

Z kolei obecnie, gdy brytyjska gospodarka powoli wraca do normalności, a przedsiębiorstwa powracają do wcześniejszego funkcjonowania (w tym do wcześniejszych pensji), odnotowano znaczący wzrost średnich zarobków w porównaniu do ubiegłego roku. Jedynie od maja do lipca 2021 średnie zarobki wzrosły o około 8 proc., a koniec programu furlough dopiero przed nami.

Zgodnie z zasadami triple lock oznaczałoby to, że państwowe emerytury należałoby podwyższyć w skali roku o podobnie wysoki odsetek, co zarobki. Rząd nie chce jednak tego uczynić, tłumacząc, że z powodu pandemii kraj ma ważniejsze wydatki, takie jak na przykład spłaty długu znacząco powiększonego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

W związku z tym ministerstwo pracy i emerytur (DWP) głosiło zawieszenie zasady gwarancji emerytalnych na lata 2022-2023, z zastrzeżeniem, że triple lock może zostać przywrócony w 2024 roku. Oznacza to, że state pension w kwietniu 2022 roku i w kwietniu 2023 roku nie wzrośnie o wartość najwyższego z trzech czynników triple lock, ale o wartość 2,5 proc.

Czy jest się czego obawiać?

Zawieszenie triple lock na dwa lata uderzy przede wszystkim w osoby, które aktualnie pobierają emeryturę. Natomiast osoby, które dopiero odkładają na starość jak na razie raczej nie mają się czego obawiać. Choć należy pamiętać, że przyszłość dotychczasowych gwarancji emerytalnych w UK nie jest przesądzona w żadną stronę.