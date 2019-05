Powrót do Polski - 12 rzeczy, które musisz załatwić przed wyprowadzką z UK

Fot. Getty

Powrót do Polski na stałe jest niewątpliwie wyzwaniem - tym większym, im więcej lat spędziło się na emigracji. Jeśli planujesz zrobić ten trudny krok, to poniżej znajdziesz garść przydatnych informacji o sprawach, które dobrze jest załatwić jeszcze przed przeprowadzką, by oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu po powrocie do Polski.

Portal "taniabrytania.uk" przygotował zestawienie najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać planując wyjazd na stałe do Polski.

1. Konto bankowe

W przypadku posiadania brytyjskiego konta bankowego istnieją zasadniczo dwie opcje:

Zlikwiduj konto bankowe , jeśli nie planujesz wracać na Wyspy.

Zachowaj konto, ale zmień adres korespondencyjny - jeśli nie masz pewności, czy za jakiś czas nie wyemigrujesz z powrotem, to być może lepiej będzie zachować konto - jeśli jego utrzymanie nie będzie dla Ciebie zbyt kosztowne. Pamiętaj jednak, by zmienić adres korespondencyjny, który podałeś w banku! W przeciwnym razie może do Ciebie nie dotrzeć ważna korespondencja.

2. Sprawy związane z nieruchomością

Nieruchomość w UK albo wynajmowałaś/-eś albo stałaś/-eś się jej właścicielem. W związku z tym musisz pamiętać o następujących rzeczach przed wyprowadzką:

Wypowiedzenie umowy najmu - jeśli Twoja wyprowadzka z UK nie zbiega się w czasie z wygaśnięciem podpisanej przez Ciebie umowy najmu, to musisz pamiętać o wypowiedzeniu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, o którym informacja powinna znajdować się w dokumentacji dotyczącej najmu. Jeśli nie zachowasz wymaganego okresu wypowiedzenia, to właściciel lub agencja pośrednicząca może nałożyć na Ciebie dodatkowe opłaty.

Sprzedaż nieruchomości - jeśli jesteś właścicielem nieruchomości w UK, a planujesz definitywnie zakończyć swoją przygodę z Brytyjskimi Wyspami, to pamiętaj, że najprościej będzie sprzedać posiadłość jeszcze przed wyjazdem. Na miejscu będzie mogła/mógł bez utrudnień kontrolować sytuację.

Wynajęcie nieruchomości - z drugiej strony, jeśli jednak nie chcesz sprzedać nieruchomości, ale chcesz ją wynajmować, to dobrym rozwiązaniem może być powierzenie nieruchomości pod opiekę profesjonalnej agencji pośredniczącej, która zajmie się wszystkim pod Twoją nieobecność, a Ty będziesz tylko naliczał/-a swoje zyski.

3. Wypowiedzenie umowy o pracę

Dużą wagę złożenia wypowiedzenia dobrze ujęto na portalu "taniabrytania.uk": "Wyprowadzając się z Wielkiej Brytanii nie warto palić za sobą mostów. Złożenie wypowiedzenia z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia pozwala na utrzymanie dobrych stosunków z byłym pracodawcą. W momencie złożenia wypowiedzenia warto poprosić o referencje, które mogą przydać się w przyszłości".

4. Rozwiązanie umów z dostawcami mediów

Niewątpliwie przed powrotem do Polski trzeba rozwiązać umowy z dostawcami mediów (prąd, gaz, woda, internet). Łatwo zapomina się o takich detalach, a są one o tyle ważne, że przez nieuregulowane płatności mogą narastać odsetki, co z kolei może zostać zgłoszone firmie windykacyjnej, która z pewnością dołoży starań, by dotrzeć do Ciebie nawet w Polsce.

5. Rezygnacja z licencji telewizyjnej (TV Licence)

Sprawa z telewizją jest podobna do tej z mediami. Jeśli opłacałaś/-eś TV Licence, to musisz zgłosić zmianę adresu i zrezygnować z licencji, żeby nie naliczano Ci kolejnych opłat. Jeśli o tym zapomnisz, od nieregulowanych opłat mogą narastać odsetki i pojawi się widmo windykacji. Jeśli z góry opłaciłaś/-eś licencję, to możesz liczyć na zwrot. Więcej informacji (w tym potrzebne formularze) znajdziesz w linku: TV Licensing.

6. Samochód

Jeśli posiadasz samochód w UK, to przy powrocie do Polski napotkasz dwie opcje:

Sprzedaż samochodu - jeśli zdecydujesz się na sprzedaż brytyjskiego auta, to pamiętaj, by o transakcji poinformować firmę ubezpieczeniową. Ponadto, część dochodu rejestracyjnego (V5C) trzeba odesłać do DVLA.

Sprowadzenie samochodu do Polski wiąże się z kilkoma formalnościami, o których zapomnieć nie można, a których szczegóły znajdzie np. wiąże się z kilkoma formalnościami, o których zapomnieć nie można, a których szczegóły znajdzie np. w linku

7. NHS

Jeśli zależy Ci, by ewentualna przyszła korespondencja medyczna nie zagubiła się, ale trafiła prosto w Twoje ręce, poinformuj NHS o zmianie miejsca zamieszkania i podaj im Twój nowy adres.

8. Przekierowanie poczty w Royal Mail

Zamiast zmieniać adres w różnych placówkach bankowych czy medycznych, możesz również wykupić usługę przekierowania Twojej poczty na adres zagraniczny. Jest to jednak usługa płatna i ograniczona w czasie.

9. Uzyskanie formularza U1, który jest potwierdzeniem historii Twojego zatrudnienia w UK

U1 jest to dokument, który potwierdza historię Twojego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Posiadanie tego potwierdzenia ułatwi Ci w Polsce rejestrację w urzędzie pracy, otrzymanie zasiłku, a także aplikację o nową pracę. Więcej informacji na stronie rządowej.

10. P85 – odzyskaj nadpłacony podatek

Po zakończeniu pracy w UK i otrzymaniu od pracodawcy P45/P60, sprawdź, czy nie masz nadpłaty podatku. Możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku wypełniając formularz P85. Jeśli prowadziłaś/-eś własną działalność gospodarczą, to prawdopodobnie rozliczysz się online w systemie HMRCS.

11. Self-employment

Aby zamknąć działalność gospodarczą w UK należy:

wypełnić formularz

rozliczyć podatek najpóźniej do końca stycznia następującego po roku podatkowym w którym działalność została zakończona

12. Ubezpieczenie zdrowotne po powrocie do Polski

Jeśli wracasz do Polski w trakcie zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego, dobrym rozwiązaniem może być uzyskanie dokumentu S1, który jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej.