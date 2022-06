Rząd UK wycofuje się z dotacji do 1500 funtów na zakup auta elektrycznego

Koniec z rządową dotacją na zakup samochodu elektrycznego. Ci, którzy planowali zakup "elektryka" nie będą już mogli liczyć na dopłatę w wysokości do 1500 funtów. Gdzie władze UK "przeniosą" te pieniądze?

Wielka Brytania ma bardzo ambitne plany związane z elektromobilnością. Rząd Borisa Johnsona deklaruje odejście od samochodów spalinowych nawet w 2035 roku, gdy w życie ma wejść całkowity zakaz sprzedaży na Wyspie aut z silnikami beznynowymi lub Diesla. Dążenie do pełnej elektryfikacji samochodów jeżdżących po brytyjskich drogach jest bardzo silne i idą na nie spore pieniądze. Do 2030 roku na brytyjskich drogach ma pojawić się do 300 tysięcy nowych punktów ładowania. W tym celu rząd wyda 1,6 mld funtów, a dodatkowy miliard zostanie zainwestowany przez koncern paliwowy BP. W kontekście tego wszystkiego dziwić musi informacja o "ścięciu" dotychczasowej dotacji na zakup samochodu elektrycznego...

Jak oficjalnie zostało to potwierdzone przez Department for Transport (DfT) klienci indywidualni nie mogą już liczyć na dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego w cenie poniżej 32 000 funtów w wysokości do 1500 funtów. Zmiany te weszły w życie we wtorek, 14 czerwca 2022 roku.

Koniec z pieniędzmy na zakup "elektryka"

Przedstawiciele brytyjskiego odpowiednika ministerstwa transportu zapewniają, że program Plug-in Car Grant okazał się dużym sukcesem, jak przekazuje "The Daily Mirror". W związku z tym konieczne jest jednak "przeorientowanie" finansowania w tym względzie. Teraz władze mają zamiar zachęcać do zmiany w tym zakresie kierowców taksówek i kierowców furgonetek.

"Fundusze rządowe muszą być zawsze inwestowane tam, gdzie mają największy wpływ" - komentowała minister transportu, Trudy Harrison. "Po pomyślnym uruchomieniu rynku samochodów elektrycznych, chcemy teraz osiągnąć sukces w przypadku innych typów pojazdów, od taksówek po samochody dostawcze. Dzięki temu przejście na pojazdy o zerowej emisji, które są tańsze (...), zostanie przyspieszone".

Program okazał się sukcesem i rząd... się z niego wycofuje!

Decyzja w tej sprawie jest krytykowana przez ekspertów z branży auto-moto. Prezes AA Edmund King powiedział, że dotacje rządowe dla wielu kierowców planujących zmianę były "niezbędne". "Wtyczka została wyciągnięta w niewłaściwym momencie" - komentował King. "Zrobiono to zanim wielu użytkowników, wciąż czekających na opóźnione pojazdy elektryczne z powodu globalnych niedoborów, dokonało zmiany. Kierowcy, a nawet całe floty mogą się teraz wycofać (...)".

Dodajmy, iż sprzedaż w pełni elektrycznych nowych samochodów w UK wzrosła z mniej niż 1000 w 2011 roku do prawie 100 000 w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2022 roku. Dotacja była warta 2500 funtów, gdy została uruchomiona po raz pierwszy, ale została zmniejszona do 1500 funtów w marcu 2021

