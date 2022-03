Rząd organizuje "festiwal Brexitu" wart 120 mln funtów - czy to w ogóle ma sens?

Wydanie 120 milionów funtów na „festiwal Brexitu” w 2022 roku to „nieodpowiedzialne wykorzystywanie publicznych pieniędzy” przez rząd Borisa Johnsona, jak wynika z raportu rządowej komisji.

Parlamentarna komisja DCMS uznała, iż Unboxed, organizowany przez rząd „festiwal Brexitu” stanowi idealny przykład niegospodarności władz brytyjskich i jest „nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem publicznych pieniędzy”. Impreza, która została ogłoszona w 2018 roku przez ówczesną premier Theresę May po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE rozpoczęła się w zeszłym tygodniu w Paisley. Cykl imprez pod oficjalnym szyldem "Unboxed: Creativity in the UK" (poprzednio znany, jako "Festival UK* 2022") w swoich założeniach miał być świętem brytyjskiej "kreatywności i innowacji". Premier May utrzymywała, że cała Wielka Brytania będzie „świętowała różnorodność i talent naszego narodu”. Impreza była porównywana do Great Exhibition z 1951 roku i Festival of Britain z 1951 roku.

Organizatorzy, jak tylko mogli odżegnywali się od określenia „festiwal Brexitu” (sformułowania tego użył eurosceptyczny polityk Jacob Rees-Mogg), ale nikt nie miał wątpliwości, że Unboxed tym właśnie jest.

Czy wydanie 120 mln funtów na świętowanie Brexitu to dobrze wykorzystane pieniądze?

Rządowa komisja DCMS przygotowała raport poświęcony organizacji Unboxed. Jak w nim czytamy, festiwal ten jest symptomem „braku ogólnej wizji lub kierunku” w polityce uprawianej przez rząd w ramach organizacji eventów sportowych i kulturalnych. Cele tej imprezy są „niejasne i gotowe do błędnej interpretacji”. Zgodnie z ustaleniami członków komisji są duże wątpliwości czy ludzie mają świadomość że taka impreza jest w ogóle organizowana!

"Pragnienie, aby zadowolić wszystkich jest receptą na porażkę i zainwestowanie w projekt 120 milionów funtów, gdy sami przedstawiciele rządu przyznali, że „nie wiedzą co to jest” stanowi nieodpowiedzialne użycie publicznych pieniędzy" - czytamy w niepozostawiającej złudzeń konkluzji raportu.

Raport rządowej komisji DCMS nie pozostawia złudzeń

Brytyjskie władze stoją na stanowisku, że takie wydarzenia jak Unboxed, czy obchodzony z wielką pompą Platynowy Jubileusz Królowej lub zbliżające się Igrzyska Wspólnoty Narodów w Birmingham przyczynią się do "narodowej odnowy" po pandemii koronawirusa na Wyspach. W pewien sposób nie da się odmówić słuszności takiego podejścia. Pytanie tylko czy w obecnych czasach - w trakcie trwającej wojny na Ukrainie, w obliczu rosnącej inflacji i rosnących cen, ogólnego kryzysu związanego z kosztami utrzymania - wydawanie pieniędzy na takie imprezy rzeczywiście jest priorytetem...