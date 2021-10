Rząd jest „pewny”, że w Boże Narodzenie nie zabraknie na Wyspach indyków!

Fot. PixaBay

Już w listopadzie na Wyspy dotrą pierwsi pracownicy z 5,5 tys. pracowników przemysłu drobiarskiego, którym rząd UK zdecydował się przyznać tymczasowe wizy. Z tego też względu rząd uspokaja, że w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia nie zabraknie indyków.

O ile kwestia braku kierowców na Wyspach jeszcze długo nie zostanie rozwiązana, o tyle braki pracowników w przemyśle drobiarskim powinny zostać złagodzone już w listopadzie. To bowiem właśnie wtedy na Wyspy dotrą pierwsi z 5,5 tys. pracowników, którym rząd UK zdecydował się przyznać tymczasowe wizy. Rząd zezwolił także na wydanie 800 tymczasowych wiz dla rzeźników z krajów UE. David Kennedy, dyrektor generalny ds. żywności, rolnictwa i bioróżnorodności w Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) poinformował w czwartek komitet Public Accounts Committe, że łańcuch dostaw już się ustabilizował, a także że zainteresowanie pracą na Wyspach w okresie przed świętami na podstawie wiz tymczasowych jest bardzo duże. - Jesteśmy tego pewni, a jeśli słuchaliście w zeszłym tygodniu dyrektora naczelnego Bernarda Matthewsa, to on powiedział, że już teraz jest wystarczająco dużo indyków na Boże Narodzenie. Ogólnie rzecz biorąc problem dotyczy samochodów ciężarowych i on ma wpływ na cały system żywnościowy. Uważnie to monitorujemy. [Natomiast] obecna sytuacja podaży jest dość stabilna. Nie jest na idealnym poziomie, ale nie jest też zła – zaznaczył Kennedy.

Brak rzeźników w UK

Pracownicy przemysłu drobiarskiego mają przybyć do Wielkiej Brytanii już na początku listopada, natomiast rzeźnicy zajmujący się ubojem i rozbiorem wieprzowym mają się pojawić w UK w połowie miesiąca. Jednak, jak poinformował David Kennedy, problemy w branży trzody chlewnej mogą potrwać nieco dłużej, niż w przemyśle drobiarskim, bo aż sześć miesięcy. Jeszcze niedawno temu branża ostrzegała, że na ubój jest gotowych 150 000 świń, a zwłoka w dokonaniu tegoż uboju może spowodować, że trzeba się będzie ich pozbyć w inny sposób. Z kolei kilka dni temu Zoe Davies z National Pig Association zaznaczył, że rzeźnicy będą na bieżąco z ubojem i rozbiorem wieprzowym dopiero w okolicach grudnia.