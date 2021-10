Najtańsza sieć supermarketów w UK - gdzie zrobisz zakupy najtaniej? [WRZESIEŃ 2021]

Regularnie na łamach portalu informacyjnego "Polish Express" specjalnie dla WAS sprawdzamy, w którym z marketów w UK są najniższe ceny. Opierając się na danych dostarczanych przez grupę "Which?" publikujemy nasze raporty, aby pomóc Wam w wyborze najkorzystniejszych cenowo ofert.

Organizacja strzegąca praw konsumentów "Which?" co miesiąc prezentuje swoje rankingi sieci handlowych w UK, wskazując która z nich pozostaje najtańsza w tym okresie. Dziś prezentujemy analizę za wrzesień 2021, a zapewne w niedługim czasie przedstawimy podobne zestawienie za październik 2021 (danych za ten okres jeszcze nie opublikowano). Przypomnijmy, "Which?" przeprowadza swoje analizy w dwóch zakresach. Pierwsza z nich dotyczy zakupów "grocery", czyli koszyka typowych, codziennych zakupów spożywczych w najbardziej popularnych "sieciówkach" na Wyspie. Druga z kolei odnosi się do robienia zakupów "tygodniowych", obejmujących nie tylko "spożywkę", ale także produkty gospodarstwa domowego czy dania gotowe, żywność przetworzoną.

Gdzie najtaniej robić zakupy mieskając w UK?

Jak wyglądają zatem ranking najtańszych marketów w UK za wrzesień 2021? Nie doszło do detronizacji dotychczasowego lidera - niemiecki Lidl znów został "pobity" przez niemieckie Aldi. Różnica w koszyku produktów "grocery" składającego się z 22 produktów marek własnych oraz marek "zewnętrznych" wyniosła jedynie 37 pensów. Za ten sam zakupy w Aldiku płaciliśmy £24.03, a w Lidlu - £24.40. Pełne zestawienie prezentuje się w następujący sposób:

1. Aldi- £24.03

2. Lidl - £24.40

3. Asda - £26.19

4. Sainsbury'ss - £27.95

5. Tesco - £28.31

5. Morrison - £28.31

7. Ocado - £29.84

8. Waitrose - £33.06

Jaki brytyjski supermarket okazał się najtańszy w minionym miesiącu?

"Zobowiązujemy się zapewniać naszym klientom najlepsze możliwe ceny i jesteśmy niezmiernie dumni, że zajęliśmy pierwsze miejsce" - komentował na łamach "The Daily Mirror" dyrektor zarządzający Aldi ds. zakupów, Julie Ashfield. "We wrześniu otrzymanie miana najtańszego supermarketu w Wielkiej Brytanii oznacza nasze dziesiąte zwycięstwo i jesteśmy oddani dalszemu ułatwianiu życia naszym klientom”.

Artykuły spożywcze, w przypadku którym możemy mówić o największych różnicach w cenie to Maltesers i czarne winogrona własnej marki, które w Aldi kosztują odpowiednio 1,51 funta i 1,11 funta mniej niż w Waitrose.

Dodajmy, że w sierpniu na miano "najtańszego" marketu również zasłużył sobie Aldi.