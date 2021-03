Rząd Irlandii Północnej ogłosił ostrożny, 5-stopniowy plan wychodzenia z lockdownu

Fot. Getty

W dniu wczorajszym Wiceminister Irlandii Północnej Michelle O’Neill ogłosiła ostrożny, 5-stopniowy plan wychodzenia w lockdownu. W planie nie znalazły się jednak żadne konkretne daty, a wdrażanie jego kolejnych elementów ma zależeć od współczynnika reprodukcji wirusa.

Przedstawiony wczoraj na forum Stormontu plan wychodzenia z lockdownu w Irlandii Północnej stanowi kompromis pomiędzy Demokratyczną Partią Unionistów (DUP) z Arlene Foster na czele, a republikańską partią Sinn Fein, a także pomiędzy pomniejszymi ugrupowaniami: Alliance, SDLP i partią Ulster Unionist. 28-stronicowy plan „Moving Forward: The Executive’s Pathway out of Restrictions” stanowi efekt długich rozmów – nie tylko zresztą politycznych, ale i rozmów z lekarzami. Michelle O’Neill nazwała plan „starannym, ostrożnym i pełnym nadziei podejściem”, którego „celem jest znalezienie bezpiecznej, pewnej i zrównoważonej drogi naprzód dla obywateli i przedsiębiorstw [Irlandii Północnej]”.

Plan wyjścia z lockdownu w Irlandii Północnej różni się od planu wdrażanego w Anglii

Władze Irlandii Północnej, pomimo przyjęcia 5-stopniowego planu wychodzenia z lockdownu, nie ustaliły żadnych konkretnych dat. Tym samym wizja luzowania obostrzeń w Irlandii Północnej znacznie rożni się od tej przedstawionej przez decydentów w Anglii, ponieważ zakłada, że w każdym momencie odchodzenie od obostrzeń może zostać wstrzymane, a nawet cofnięte. Plan „Moving Forward: The Executive’s Pathway out of Restrictions” zakłada łagodzenie obostrzeń w dziewięciu różnych sektorach i regularne przeglądy otrzymanych rezultatów - w połowie marca, kwietnia, maja i czerwca. - Tych dat nie należy postrzegać jako dat ostatecznego znoszenia pewnych ograniczeń. Są to raczej daty przybliżone… aby prześledzić wszystkie istotne wskaźniki. Nie chcemy wyznaczać dat nieosiągalnych, które tylko ludzi rozczarują – zaznaczyła Michelle O’Neill zwracając się do parlamentarzystów. I dodała: - Po każdym kroku zatrzymamy się i zastanowimy, przyjrzymy się danym i skutkom, pochylimy się nad kluczowymi sektorami i umożliwimy im ponowne otwarcie tylko wtedy, gdy będzie to właściwe (….) Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by obecny lockdown był tym ostatnim.