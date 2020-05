Rząd dopłaci Polakom do wakacji! Kto załapie się na bony turystyczne 1000+?

Fot. Getty

Rząd PiS chce dopłacić Polakom do wakacji spędzanych w Polsce. Bony turystyczne 1000 + będzie można wydać zarówno na opłacenie miejsca noclegowego, jak też na zakup wycieczki krajowej czy biletu do muzeum.

Program dopłat do wakacji spędzanych w Polsce ruszy prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku. I choć Ministerstwo Rozwoju nie przedstawiło jeszcze ostatecznej wersji programu, to wszystko wskazuje na to, że z bonów turystycznych 1000 + będą mogły skorzystać wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, których dochody nie przekraczają średniej płacy w kraju, a zatem obecnie 5200 zł brutto. Jak poinformowała w programie "Money. To się liczy” wicepremier Jadwiga Emilewicz, 90 proc. kosztów bonu pokryje państwo, a pozostałe 10 proc. - pracodawca.

Program dopłat do wakacji dla Polaków, który ma na celu wsparcie polskiej turystyki, jest przewidziany na wiele lat i w założeniu ma być finansowany wspólnie przez państwo i pracodawców. Rząd pokryje 90 proc. kosztów bonu tylko w pierwszym roku jego obowiązywania, natomiast w kolejnych latach udział państwa w tym programie ma maleć. Dopłaty mają powoli przejmować pracodawcy, którzy będą je mogli następnie odpisać od kosztów prowadzonej działalności. Także pracownicy zapłacą od bonów podatek, ponieważ będą one traktowane jako ich przychód.

Nie jest jeszcze pewne, w jakiej formie dopłaty będą przyznawane pracownikom pozostającym na umowie o pracę i zarabiającym poniżej średniego wynagrodzenia, ale najprawdopodobniej przybiorą one formę kart prepaidowych. - Wydaje się, że najszybszą i najtańszą opcją wdrożenia tego programu jest wygenerowanie imiennych kart prepaidowych. Będziemy mogli tak zaprogramować terminale do ich odczytu, by kontrolować, kto i na co wydaje środki z programu – zaznaczył dyrektor Departamentu Turystki w Ministerstwie Rozwoju Rafał Szlachta, cytowany przez Money.pl.

Bony 1000+ będzie można przeznaczyć na różne cele – od rezerwacji miejsca noclegowego, poprzez wykupienie usługi przewodnika i aż po zakup biletu wstępu do muzeum czy skansenu.